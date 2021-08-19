客點1杯豆漿109元？外送員一開門也尷尬 真相糗大：瘋掉
外送平台近幾年崛起，不少人在家使用APP點餐，美味的餐點就會送到家門口，但如果用外送平台只為點一樣物品，恐怕讓店家跟外送員都會相當錯愕。近日，就有店家分享一位客人只點了一杯豆漿，但因為店內有低消，因此讓該杯豆漿要價109元，沒想到貼文釣出本人回應，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 16:11:41
一名網友在抖音（Tik Tok）貼文指出「大家還有遇到比這個還誇張的嗎？」只見貼出的影片中，一筆訂單上面只有一杯豆漿，其他什麼東西都沒買，但因為店家有低消109元，導致訂單的金額直接被增加到109元，讓人好奇，為了一杯豆漿花費109元，是否真的有值得，倒不如自己出門買。
貼文一出，網友紛紛回應「17塊的豆漿，92塊的外送費」、「沒事啦，我家開餐廳，也有人買10元白飯，付59元運費的」、「我在飲料店上班，也有遇過用1元買袋子，花了60元運費，所以那個袋子61元」、「我也買過注意事項，不小心按錯，還被扣款39元QQ」、「沒注意到低消，買過早餐店120元的奶茶，超無言」、「真是有錢人的做法，佩服」。
結果就在網友熱議中，一名網友跳出表示「救命，我是當事人，先聽我狡辯，我本來是要點鍋貼跟豆漿，總共107元，但店家低消是109元，我覺得沒差，結果我刷新頁面要結帳時，不小心刪掉鍋貼的品項，沒有檢查就送出去，結果外送員抵達時一開門，就很尷尬的看著我，感覺也是一臉錯愕」，他也自嘲「別人一碗豆花30元不算什麼，我的豆漿109元，還很好喝....瘋掉」，因此大家使用外送平台時，點餐結帳應該再三確認餐點，免得店家有低消卻不自知，購買餐點的價值遠超運費價值，那可就虧大了！（編輯：張嘉哲）