前房東突寄支票！他收「7萬元分紅」懵了 原因感動萬人
不少人離鄉背井到外地工作，通常都得租房過生活，而房東與房客間的互動，往往成為網路的熱門討論話題。美國就有男子透露，自己突然收到前房東寄來的支票，竟有2500美元（約新台幣70036元），原因讓他相當感動，貼文也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 17:34:34
綜合外媒報導，美國一名男子羅巴格（Chris Robarge）日前在臉書表示，他突然接到前房東的電話，詢問了自己目前居住的地址。沒過多久，他就收到對方送的支票2500美元，原因是前房東最近賣了房子，還賺了一些錢，想到當年也是靠著房客所付出的房租，來幫忙分擔房貸，因此想回饋給過去的房客。
前房東指出，他計算以前房客付出房租的總和，再加上40%的利潤，而羅巴格的算出來就是2500美元，最後還在紙條上寫道「雖然金額不多，但是屬於你的！這是一間很棒的房子，我很高興能與你分享」。
前房東如此慷慨的行為，讓羅巴格相當感動，也忍不住說「我想分享這件事的原因是，希望鼓勵人們真正實踐自己認同的價值觀。不要管時機點，也不要在乎有沒有人看到，就做吧」。他也提到，前房東的善舉激勵了自己，因此他只留下500元修車費，其餘2000元將會捐出。
貼文曝光後，也吸引1萬多人按讚，紛紛留言回應「無論是房東還是你，你們做的舉動都很棒」、「很高興知道世界上還有這麼好的人」、「我感動得哭了」、「房東真是好人！」、「房東人太好了吧」、「這則故事令人感動與驚艷！」、「從沒聽說這種事！真美好、真善良」、「這太感人了，謝謝你的分享」。（編輯：許智超）