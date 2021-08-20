房市／小資難負擔　員林新大樓坪數縮水

網友PO文表示，近期彰化縣員林市的新大樓建案，「室內看起來連25坪都沒有！」為什麼越蓋越小？在地房仲說明，員林雖有不少「隱形富豪」，能夠負擔新興重劃區內中高總價物件，但同時也有不少總價預算在500多萬的首購族，由於房價越來越貴，多鎖定2房等較小坪數物件。
財經中心/綜合報導
2021-08-20 08:30:00
網友觀察，員林許多建案標榜坪數不含車位有29至45坪，但實際室內看起來多連25坪都不到，為什麼建商越蓋越小？根據內政部不動產資訊平台顯示，員林市今年第一季平均買賣坪數為34.09坪，與實價登錄上路之前的2012年第一季相較，約減少9.29坪；進一步觀察不同坪數的成交占比，員林歷年都以25至35坪為大宗，唯15至25坪的交易占比呈現逐年攀升趨勢。
對此，住商不動產彰化員林加盟店店東江建德表示，10年前員林人只住透天產品，因為多數總價不到千萬元，使用空間又大，華廈2房200多萬、3房300多萬「都沒人要買」，但如今房價越來越高，400至500多萬大約只能買到2房含車位物件，成為預算有限購屋族的首選，待日後生育子女或有餘裕再換屋。
舉例試算，500萬的房屋若貸款8成，約需準備100萬頭期款，每月房貸大約落在1.9萬元，與2房月租金1.2萬差距也不大。
江建德也表示，員林有不少中高資產的「隱形富豪」，購屋主要瞄準新興的184重劃區內透天別墅、新大樓或華廈產品；但相對來說，因為有這一批預算比較有限的首購族、新婚夫妻等，購屋屬於「先求有再求好」，因此，也會有些建商在184重劃區內針對這類購屋族推出小坪數、低總價產品，形成頗為兩極的市場。