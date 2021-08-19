讀台大啥「科系」出去不敢說？學長慘曝經歷：長輩狂追問
末代指考於近期放榜，不少考生也開始依照成績選填志願。就有網友好奇，如果成功上了全台頂尖的國立台灣大學，「有哪些科系名聲卻不響亮，甚至出門介紹會感到尷尬？」問題立刻也釣出許多人分享慘痛的經歷。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 19:19:15
一位台大生在論壇Dcard上發出疑問，「我很討厭被問念什麼科系，尤其是剪頭髮的時候就很尷尬，都直接說我念人類系，然後對方就會開始狂問人類系是幹嘛的，好奇大家上台大什麼科系會不想說？」
貼文曝光後，立刻有不少學長回應「電機系，長輩眼中不會修馬桶修冷氣不算電機系」、「台大校內，讀管院的都不想承認」、「中文系也會被投以同情的異樣眼光」、「阿姨：政治系以後要從政嗎？我：阿姨你沒發現我們國家三位總統都法律系出身的嗎」、「生機還要解釋，超麻煩」、「連學校是台大都不太想說⋯最主要是會被瘋狂追問」、「我朋友上台大宗教，結果剛考上去親戚家被狂酸狂問，從此後都只說自己讀台北的大學」。
但也有人認為，「基本上台大什麼系都有一定門檻吧，只是問的人不清楚這個系的出路會小尷尬」、「台大兩個字，就夠阿姨們討論到你剪第10次頭髮了吧」、「原來台大也有這種煩惱，至少我都上不了」。（編輯：潘毅）