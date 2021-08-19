他一切「黃色火龍果」臉綠喊：還我錢！　內行反揭神功效

台灣水果種類豐富多樣，因此也有「水果王國」的美名，許多民眾也習慣飯後切點水果來吃，補充維生素C；不過，就有一名男網友發文，表示自己買了「黃色火龍果」，滿心期待地切開，結果卻讓他超傻眼，貼文一出，掀起熱議。





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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「黃色火龍果居然不是黃色的」為題發文，表示自己日前買了黃色的火龍果，滿心期待地準備享用，豈料一切開卻讓他超級失望。





原來是因為黃色火龍果的「果肉顏色」並非像外皮一樣呈現「黃色」，讓他實在難掩失望情緒，忍不住在文末直呼「還我35元，好貴啊，肉質沒有其他兩色（白色與紅色）的火龍果紮實」。





▲有一名男網友發文，表示自己買了「黃色火龍果」，滿心期待地切開，結果卻超傻眼，貼文一出，掀起熱議。（圖／翻攝自《Dcard》）

其中，也有內行網友表示，「這種是泰國黃龍果哦，仔細品嚐會發現它帶一點檸檬清香、微酸，不過我個人喜歡紅龍果多一點」、「我們是種火龍果的，也有種黃皮，品種有分，但我不清楚，我們家種的吃起來會有淡淡的檸檬香～」；另外，還有不少吃過黃色火龍果的網友回應，「之前小時候是在美國吃的，吃完狂拉肚子」、「黃色火龍果是腹瀉力最Max的，原po還好嗎」。





而原PO後來也在留言處更新，也替不同種的火龍果排名，「以口感來分，紅龍›白龍›黃龍；以甜度來分，紅龍›黃龍›白龍；以草腥味來看，白龍›黃龍›紅龍基本上沒有」，此外，他也補充，如果有輕微便秘者，可以選白肉火龍果，其中的膳食纖維可促進腸胃蠕動、有助排便；若想養顏美容者，可選紅肉火龍果，裡頭的「甜菜紅素」具有抗氧化、抗發炎效果。（編輯：郭佩蓉）



