印度神童警告未來3月「全球都危險」！最大動盪時機曝光
「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）先前多次預言全球疫情狀況和國際情勢，數次精準的預知能力備受討論；日前他再度發出警告表示，8、9月木星逆行在魔羯座，恐對世界不利，同時指出要等到「最大一波震盪」過後，情況才會好轉。
編輯中心/綜合報導
2021-08-20 07:16:58｜2021-08-20 07:17:03
阿南德曾表示，他認為在2021下半年經濟會有復甦的趨勢，並點名4個重要的時間點，分別為2021年6月20日，經濟會在2021下半年漸漸復甦；2021年11月21日，木星離開魔羯座，前往水瓶座，開始會有更好的生活品質；2022年4月22日，由於火星與土星相合，有可能再有危險的事情發生，但會再度好轉；2023年4月，發生「大重整」，全球經濟再度重整並大幅成長。
不過，阿南德強調，7月21日開始木星逆行，8、9月木星持續逆行在魔羯座，恐對世界非常不利，情況會變得更加明顯。然而世界各國近來陸續發生的狀況，包括阿富汗遭塔利班攻陷、地中海地區大火、海地強震等，損失許多寶貴性命，災難中不少人們更失去了家園。
至於疫情的部分，阿南德也提到木星8～11月位在摩羯座，全球都會面臨第三波疫情大流行的考驗，儘管規模小於第二波，何時何地仍要小心防範。阿南德透露，最大一波震盪會出現在2022年4月「火土大合」的時候，世界可能遭受災難和巨大變數，經濟要恢復穩定，還得等到2023年4月23日以後。（編輯：賴詠璿）
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