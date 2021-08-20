印度神童警告未來3月「全球都危險」！最大動盪時機曝光

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▲阿富汗民兵組織塔利班15日拿下首都喀布爾，當地機場隨即爆發逃難潮。（圖／美聯社／達志影像）

最大一波震盪會出現在2022年4月「火土大合」的時候，世界可能遭受災難和巨大變數，經濟要恢復穩定，還得等到2023年4月23日以後