冷氣只吹晚上！他見電費「3萬5」愣原地 網秒揪背後原因
台灣夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，該怎麼做才能達到最佳省電效果，實在令民眾十分苦惱。近日，一名網友在臉書社團《爆怨公社》貼文提到，他與室友共3人合租房子，幾乎只有晚上才在家吹冷氣，但是收到本期電費帳單，一看金額竟高達3萬5千多元，不禁苦惱原因為何，貼文曝光引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-20 08:46:07
原PO表示，他與室友共3人合租房子，白天幾乎一整天都在外面跑業務，晚上回到家才會吹冷氣，不過收到本期電費單一看，發現金額竟高達35307元。畫面中可見，原PO帳單的計費內容顯示，流動電費34881.3元、分攤公共電費425.4元。
原PO解釋「這裡的電燈全部led燈，冷氣是中央空調，沒什麼吃大電的設備」，他崩潰直呼「這……家用電費，是電費漲價嗎？」好奇詢問網友們是否知道原因。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我快兩萬看到你的我心情好多了」、「窗型冷氣我有付過8000多電費的」、「6千多度的電費，家裡是下雪嗎」、「這不是家用吧，嚇死人了」、「我冷氣開24小時，一個月也才1200多」。
對此，有網友指出「先去對一下電錶數字，有可能是抄電錶的人數字抄錯了，是的話可申訴退費，或未來好幾個月都不用繳電費，但申訴抄錯錶的人會被扣錢，現在抄錶好像都發外包，抄錯一戶被申訴要扣500」，同時提醒大家養成習慣，收到每期電費單都要看，感覺有問題就拿去年同期對照，如差別過大就去對一下，看電錶數字與現實的數字差距是否正常，都沒問題再找原因。（編輯：賴詠璿）