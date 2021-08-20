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為何炸雞攤很少賣炸雞腿？知情人吐3因素：難怪很少看到

▲為何炸雞攤很少賣炸雞腿？知情人吐3因素。（示意圖／取自pixabay）
▲為何炸雞攤很少賣炸雞腿？知情人吐3因素。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-20 09:53:57｜2021-08-20 09:55:16

鮮嫩多汁、炸得金黃酥脆的「炸雞」是許多老饕的最愛，世界各國都出現不同的口味與製作方式，但近日卻有網友在網路上發文表示疑惑「為何炸雞攤很少賣炸雞腿？」沒想到就有知情人吐出了3個因素，直言「難怪很少看到」，引起熱議。

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▲知情網友紛紛揭露了炸雞攤幾乎不賣大雞腿的3個因素，分別為「耗油」、「炸製時間」和「回鍋保溫問題」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲知情網友紛紛揭露了炸雞攤幾乎不賣大雞腿的3個因素，分別為「耗油」、「炸製時間」和「回鍋保溫問題」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「炸雞攤怎沒賣炸大雞腿呀？」的文章中表示，「前陣子回南部去炸雞攤，買雞排（40元）吃，發現『大雞腿』都變成『棒棒腿』（25元）跟『腿排』（25元）分開賣」，這樣的情況更讓原PO直言「反觀炸大雞腿好像只會出現在便當店或自助餐店，炸雞攤怎沒賣炸大雞腿呀？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

知情網友紛紛揭露了炸雞攤幾乎不賣大雞腿的3個因素，分別為「耗油」、「炸製時間」和「回鍋保溫問題」，「大雞腿成本貴，很厚很耗油」、「不容易熟」、「時間太長，基本要10分鐘左右」、「不好炸，很容易裝熟」、「太粗、炸不熟，浪費他時間，難怪很少會看到」、「有些炸好要保溫，可能都要回炸，太麻煩」。（編輯：王柏文）

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