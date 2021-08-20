開Google Map見「已故親人」 她震驚哭喊：這是最好安排
想要吃東西卻不知道附近有什麼店家，或是在找路、迷路時，打開Google Map尋找目的地，是很方便的一件事情，有位網友在訂午餐叫外送的時候，就使用了Google Map研究店家在哪裡，想看看路程會不會很遠，當時她開著街景地圖，沒想到竟然看到了她已故的媽媽。
編輯中心/綜合報導
2021-08-20 10:11:43｜2021-08-20 11:20:24
這位網友在網路論壇《Dcard》發了一篇文章寫到，「以前看過在國外也有這種故事發生，但重沒想過這樣的事情居然會被我遇到！今天午餐心血來潮第一次揪同事一起叫熊貓，我們在google研究這間店在哪裡，街景走著走著，突然就看到我媽媽了！」。
原PO接著說她的媽媽在去年過世了，在街景地圖看到媽媽後，她驚呼了一聲接著開始爆哭，同事還嚇到問原PO怎麼了，她也激動地說：「我在google map看到我媽媽！當時本來自己還為了爛客戶在生氣、覺得自己很冤枉委屈，結果一看到這個爆哭幾分鐘後，剛好抒發掉了當時的壞情緒，覺得那些鳥事也沒什麼了。 總覺得，搞不好是媽媽故意安排的，真的好巧啊！真是想她」。
貼文一出網友也說，「可能冥冥之中媽媽透過這方式幫妳紓解工作壓力。有空可以去拜一下媽媽吧」、「以為是有趣的分享，結果居然是洋蔥」、「我居然鼻子酸酸的」、「媽媽永遠在妳心中陪伴妳」、「暖心的感覺」、「有種想哭的感覺是正常的嗎」。
事實上原PO看到的街景圖是2016年所拍攝的，也有一些人用街景地圖看到已故親人，「看原po發文也去爸爸公司找了一下，也看到他在大門口跟客戶講話，現在已經不在了...」、「上次也在街景看到我去世的表哥，看他埋頭認真工作的樣子真的有夠鼻酸」、「我也在街景上看到過我已經過世的外公」。（實習編輯：王麗雯）