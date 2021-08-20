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要借同事錢嗎？他掙扎是否幫忙　網友苦勸：要有心理準備

▲要借同事錢嗎？他掙扎是否要幫忙，網友苦勸「先不要」。（示意圖／翻攝自UPSPLASH）
▲要借同事錢嗎？他掙扎是否要幫忙，網友苦勸「先不要」。（示意圖／翻攝自UPSPLASH）

編輯中心/綜合報導

2021-08-20 10:36:27

有時候朋友有金錢困難時，若是金額不多，大部分會視情況伸出援手，相反，如果金額較大，會有許多疑慮。近日有網友在網路論壇上詢問，同事若有金錢困難該不該伸出援手，但是很多網友都苦勸：「要有心理準備」，引起討論。

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk版上PO出一篇「會借同事錢嗎？」的貼文，原PO表示，現在有個女同事因為股票被套了不少，有些費用繳不出來，於是私底下問原PO可不可以借她十萬元，女同事也說，如果還不出來不管原PO要提出什麼事情都會願意配合。於是原PO就問了大家，如果看到同事有困難會幫忙嗎？還是就不管對方？

▲原PO在網路論壇《PTT
▲原PO在網路論壇《PTT WOMENTALK版》上問如果同事有金錢困難，會幫助她嗎？（示意圖／翻攝自UPSPLASH）
貼文一出，網友留言表示，「10萬不是個小數目耶」、「10萬也太誇張，叫他去貸款吧」、「當然是不管她啦，她自己的問題」、「幫什麼？被套就被套啊，哪需要額外繳什麼費用。叫她直接停損賣不會」、「朋友才考慮吧 同事交情普通的話5K上限」。

有很多網友勸原PO不要借給女同事，「當然不要啊，他都覺得可能還不出來了」、「不要， 那是他股票沒控管好風險」、「真的不要借，還錢的時候就有一堆理由拖欠」、「借了就要做好拿不回來的心理準備」、「這感覺借了就不會回來了」。（實習編輯：歐雅如）

 ※【NOWnews 今日新聞】提醒您：  

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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