有電梯三房又靠捷運站！租屋價格震驚網友：比紙紮還便宜
租屋最怕踩到地雷，在新聞上也常常看到有人在外面租房子時，遇到惡房東引發糾紛。而且大部分的人通常都要找很多家，才能挑選到自己滿意、價格又合理的房子。最近在網路上就流傳了一張照片，上頭寫的租屋條件，不管是價格、格局和地點都超級誘人，這也因此引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-20 11:33:08
一位網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文寫了一句：「也太便宜了！」，並放上一張照片。在照片中可以看到，路邊的電線桿上，貼了一張淡黃色的租屋公告，公告大大地寫著「電梯三房，低公設／格局方正，1580元，近景安捷運」，最後附上一個手機號碼。
這張照片也引起網友的熱烈討論，開始推測「這是日租吧」、「可能是管理費」、「百年老房？」、「這肯定有問題」、「看屋費用嗎...」、「不要跟我說在電梯裡面」、「紙紮的吧！農曆七月」、「日付1580元！30年！房子就是你的」、「應該是每坪租金」、「公設費1580還有可能」、「差一個萬字」。
還有網友笑說，「紙做的都不只這價錢」、「這比紙紮屋還便宜 XD」、「1580，紙牌屋不含車位，塔位」、「奮鬥這麼多年，終於買的起房子了」、「這電梯可能是通往地下十八樓喔」。不過租屋確實還是要仔細看清楚，有沒有把房子其他的狀況清楚講出來，一定要多多留意才能保障自己。（實習編輯：王麗雯）