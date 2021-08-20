花800買威力彩「爽中8個獎」！幸運男擦身21億：只差2號
威力彩第110066期昨（19）日晚間開獎，根據派彩結果，頭獎再度摃龜，這也是連續第41期摃龜，台灣彩券表示，下期頭獎累積獎金上看27億元，亦是自第三屆以來排名第4長的紀錄。對此，就有一名網友昨日晚間發文，表示自己花800元一次中了8個獎，甚至僅差2號就能抱走頭獎。
編輯中心/綜合報導
2021-08-20 11:34:23｜2021-08-20 11:44:17
威力彩第110066期開獎，第一區中獎號碼為29、10、37、03、13、38，第二區中獎號碼為02號，雖然本期無人能抱走頭獎，但就有一名網友於臉書社團《爆廢公社公開版》上炫耀，興奮表示「上面差2顆就頭獎了！」隨後也貼出照片證明，只見他買了一張800元的威力彩，第一區選了「03、11、13、23、29、37」，第二區則是包牌。
然而當這期威力彩數字開獎後，他便發現第一區3、13、29、37，加上第二區都對中。根據台彩獎金分配規則，該張彩券包下1個4000元五獎（第一區4個號碼+第二區1個號碼）、7個800元六獎（第一區4個號碼），故獎金共計9600元。
貼文曝光後，就引來網友羨慕留言，「應該整晚睡不著了……」、「好強～～恭喜回本」、「有點猛」、「羨慕，我每次彩卷都只中2號而已」、「哇....好幸運，下期頭獎就是你啦，記得分我一點」、「人生勝利組就只差這兩個號碼⋯」。（編輯：陳雅雲）