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兒偷拿炒鍋！媽轉頭見「用途」秒崩潰　眾笑：大家都玩過

▲有網友分享，她要煮菜時發現炒鍋不見了，最後才知道是兒子拿去玩，讓她相當崩潰。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友分享，她要煮菜時發現炒鍋不見了，最後才知道是兒子拿去玩，讓她相當崩潰。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-20 11:46:08

防疫期間，民眾除了待在家叫外送，在家開伙的比例也大幅上升。今（20）日就有網友分享，她要煮菜時卻找不到炒鍋，沒想到竟被兒子拿去當玩具，讓她無奈的說「有必要這樣嗎？」貼文一出，網友也笑說「大家都這樣玩過呢」。

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原PO在《爆怨公社》表示，她在家要煮菜時，卻發現家裡的炒鍋不見了，找了很久都沒看到，結果竟是被兒子拿去當「陀螺盤」，開心地在炒鍋裡玩戰鬥陀螺，讓她崩潰直呼「我就想說你怎麼會這麼安靜…你有必要這樣嗎？鍋子送你啦，爆裂吧…」。

▲原PO後來才發現，原來炒鍋被兒子拿去玩戰鬥陀螺。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲原PO後來才發現，原來炒鍋被兒子拿去玩戰鬥陀螺。（圖／翻攝自《爆怨公社》）
貼文曝光後，網友也感受到原PO滿滿的無奈，紛紛留言笑說，「耶！終於可以買新鍋子了！」、「一個戰鬥盤沒多少錢，買一個吧」、「哈哈哈剛好趁機換鍋子」、「今天的前菜，法式戰鬥陀螺」、「小孩安靜時最恐怖」、「哈哈哈原來不是只有我....」、「呼！還好我把鍋子吊高了」、「可以叫老公買新的炒鍋了」。

另外，也有不少人透露，「沒事啦，大家都這樣玩過呢」、「我小時候跟鄰居家小孩拿水桶玩戰鬥陀螺」、「我以前也都這樣玩」、「我也都拿不鏽鋼鍋給孩子玩，很方便呢！」、「不是，以前我們真的拿鍋子打，競技場爛到會位移」、「垃圾桶蓋也有，鍋子算很好用了」、「還有拿過臉盆！但很容易撞壞」。（編輯：許智超）

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