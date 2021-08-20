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媽說「明天沒下雨就回診」　貓竟主動進籠乖乖等待！

▲網友家的虎斑貓聽見要回診，竟然自己走進運輸籠等待！（圖／網友Ann Lee授權提供）
▲網友家的虎斑貓聽見要回診，竟然自己走進運輸籠等待！（圖／網友Ann Lee授權提供）

文/寵毛網

2021-08-20 20:00:00

誰說貓咪聽不懂奴才講話？住在台中的網友Ann Lee養了一隻7個多月大的虎斑母貓「乖乖」，日前牠因為做了絕育手術到了回診時間，卻因為連續下大雨無法出門，Ann這天跟家人說「如果明天沒下雨就回診」，沒想到乖乖竟然自己跑進運輸籠裡坐好等待，讓她忍不住笑說：「越來越聽得懂奴才的語言！」。

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▲「乖乖」目前７個多月大，是一隻個性古靈精怪的貓咪。（圖／網友Ann
▲「乖乖」目前７個多月大，是一隻個性古靈精怪的貓咪。（圖／網友Ann Lee授權提供）
別看乖乖聰明靈巧的模樣，其實是一隻古靈精怪的貓咪，Ann受訪時表示牠是朋友與鄰居在外餵養的浪貓之一，因為同胎手足被人毒死，因此朋友趕緊將牠誘補回來，輾轉送給Ann飼養。雖然當時乖乖才3個多月大，但是戒心很重，雖然可以被摸摸、吸、剪指甲，但隨時都在觀察地形準備落跑，嚴格來說只喜歡自己主動要人摸屁屁，個性相當傲嬌。

▲出頭很多的乖乖喜歡求關注，但又不喜歡被摸摸抱抱，平時很愛碎念，會要求奴才做很多事，心情好時會主動給抱抱陪追劇，個性相當傲嬌！（圖／網友Ann
▲出頭很多的乖乖喜歡求關注，但又不喜歡被摸摸抱抱，平時很愛碎念，會要求奴才做很多事，心情好時會主動給抱抱陪追劇，個性相當傲嬌！（圖／網友Ann Lee授權提供）
乖乖還是一隻話很多的主子，想要摸屁屁服務、要人陪玩逗貓棒、上完廁所或是碗裡的乾乾放不夠，都會在奴才旁邊一直「叨唸」，每天清晨也會叼最愛的逗貓棒要Ann陪玩，甚至直接橫放在她臉上，讓她覺得好氣又好笑！日前因為乖乖已到絕育的年紀，順利結紮後卻碰上連日大雨，眼見回診的日期已到，Ann只好跟媽媽說「如果明天沒有下雨，早上就帶乖乖回診拆線」，沒想到乖乖似乎聽懂奴才說話，竟然主動走進籠子裡等待，雖然平時會將籠子放在房間讓牠熟悉，但這是牠第一次主動進籠，讓Ann忍不住懷疑牠是否聽得懂人話？

▲日前牠剛完成結紮手術，由於連日大雨無法出門，日前Ann跟家人說如果沒下雨就帶牠回診拆線，沒想到乖乖一聽竟然自己走進運輸籠裡等待！（圖／網友Ann
▲日前牠剛完成結紮手術，由於連日大雨無法出門，日前Ann跟家人說如果沒下雨就帶牠回診拆線，沒想到乖乖一聽竟然自己走進運輸籠裡等待！（圖／網友Ann Lee授權提供）
▲乖乖：我準備好了，出門吧！（圖／網友Ann
▲乖乖：我準備好了，出門吧！（圖／網友Ann Lee授權提供）
乖乖的照片分享在貓咪社團後，許多網友都紛紛笑說：「超棒的主子，應該要賞罐罐」、「都是別人家的貓咪」、「好羨慕，我家的進籠好像要牠的命」、「貓：我準備好了，妳呢？」。（編輯：陳珮瑜）

▲乖乖：誰說我聽不懂奴才說話？我只是不想回應而已！（圖／網友Ann
▲乖乖：誰說我聽不懂奴才說話？我只是不想回應而已！（圖／網友Ann Lee授權提供）

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