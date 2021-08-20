1句話證明在竹科上班！網推「5字」有聲音 警察局也轉發
新竹科學園區擁有龐大的就業人口，導致每逢上下班時間，園區出入口都會有滿滿的車潮。然而，就有一名網友以「一句話證明你在竹科上班」為題發文，瞬間引發不少網友狂推「5字」相當有聲音，就連新竹市警察局也轉發。
編輯中心/綜合報導
2021-08-20 12:27:25｜2021-08-20 13:06:00
原PO於PTT八卦板上以「一句話證明你在竹科上班」為題發文，好奇表示「有沒有一句話可以證明你在竹科上班，好讓中秋節長輩閉嘴」，他自身就點名「摩托車往前」5字最能代表。
他隨即解釋，因「摩托車往前」是竹科大門介壽路與光復路T字路口舒解下班車潮的專用術語，由於下班時段車輛過多，交警們會先將於介壽路等紅燈的機車跟汽車分開，且示意要摩托車往前，「但如果你自己主動往前，你就死定了！」就會被警察勸說「你先往前後面汽車跟著你動，我這招就沒用了」，所以必須聽到「摩托車往前」才能往前。
貼文一出，瞬間引來不少人有感而發，直言「摩托車往前有感XDD」、「摩托車往前，會心一笑」、「笑死，真的是這樣」、「摩托車往前～笑出來XD」、「XD中氣十足的警察大人」、「我笑了！我今天也被請摩托車往前」。
不僅如此，該篇貼文也被新竹市警察局轉發至臉書粉專上，表示「很榮幸因為交通隊夥伴的認真，在光復介壽路口常常為了疏導下班車潮，都會先緩步走向大家，然後用丹田大喊一聲：『摩托車往前』，讓汽機車車潮分離，這樣的習慣想不到能榮登知名論壇討論的內容，也讓網友因為這句經典台詞會心一笑，成為大家的記憶，已經心滿意足了。」（編輯：陳雅雲）