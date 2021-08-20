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威力彩最佳「投注時間」？醫喊：越早越好　追夢人全秒懂

▲威力彩連41摃，下期頭獎累積獎金上看27億元。（圖／NOWnews資料照）
▲威力彩連41摃，下期頭獎累積獎金上看27億元。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-08-20 12:41:13

威力彩昨（19）日晚間開獎，根據派彩結果，頭獎再度摃龜，已經連續第41期摃龜，台灣彩券表示，下期頭獎累積獎金上看27億元。許多本期鍛羽而歸的彩迷們，已紛紛摩拳擦掌準備繼續努力。對此，醫護粉專「美的好朋友」也建議大家最佳投注時間，讓網友全認同，直呼「可以先去看房子！」

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「美的好朋友」今日在臉書發文表示，「關於買威力彩，如果確定要買的話，我一律建議越早買越好。這在機率上雖然沒有不同，但是早一分鐘買，就可以多做一分鐘的發財夢。非常超值，推薦您試試看。」

▲台灣彩券表示，本期威力彩頭獎未開出，下期獎金上看21.5億元。（圖／記者葉政勲攝,
▲威力彩連41摃，各地彩券行的人潮買氣都十分暢旺。（圖／記者葉政勲攝, 資料照片）
早買早享受的腦內發大財邏輯，讓網友們全笑翻，紛紛在底下留言回覆說，「提早買，一整天都會很快樂～可以先去看房子」、「你終究都是在做夢的，為什麼不一開始就做」、「賺到希望與快樂的時間」、「買了後心情變好，遇到什麼鳥事都會想『我過兩天要發財了，先不跟你計較』」、「每期都買，一整年都有好夢」。

關於全民矚目的下次開獎，台彩指出，23日開獎的下期，預估銷售17.5億元，頭獎累積金額預估為上看27億元。若下期頭獎1注獨得，單注獎金為今年最高，第三屆以來，第四屆以來皆為第3高。（編輯：倪浩軒）

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