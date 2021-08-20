阿富汗難民將何去何從？鄰國態度不同一次看

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巴基斯坦境內原本已經累積的300萬阿富汗難民原本就讓當局相當頭痛，對於此次難民潮，巴基斯坦總理伊姆蘭（Imran Khan）原本於6月表示不想再承接難民，不過現在巴基斯坦連接阿富汗的邊境依舊對難民開放，也成為目前最多難民前往的地方。《時代雜誌》指出，巴基斯坦科技部長法瓦德·喬杜里（Fawad Chaudhry）表示當局目前正在思考一個整全的難民計畫，並將先把湧入的難民安置在鄰近邊境的難民營中，防止大量難民進入巴基斯坦社會衍伸更多問題。
印度內政部已經於17日表示將推出「緊急電子簽證」（e-Emergency X-Misc Visa），提供希望逃往印度的阿富汗難民入境機會，當局也表示將加速審理這些簽證申請。不過，儘管這些簽證將開放所有阿富汗人申請，媒體消息卻指出當局將優先審理印度教和錫克教徒的申請，理由是他們將可能在塔利班掌權後遭到宗教迫害。不過，這項決定也引發批評，因為多數逃難的阿富汗人將會是穆斯林。此外，這些簽證效期僅將持續6個月，當局也將對申請者進行背景安全調查後才會批准，在效期結束後這些難民將何去何從目前尚不得知。
土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）則持保守態度，表示將與巴基斯坦合作協助穩定阿富汗局勢並避免大批難民出走阿富汗。《半島電視台》指出，阿富汗移民從土耳其東部邊境進入土耳其一事近期在當地成為熱門的政治話題，包括不少民眾和反對派政黨都在施壓政府採取更強硬的措施阻止難民進入。在伊朗表示未來將遣返阿富汗難民後，一些難民預計將開始往土耳其或印度等國移動，土耳其當局也計畫在與伊朗接壤的邊界修建隔離牆防止難民湧入。
歐美地區包括英國和加拿大已經表示願意接納阿富汗難民。英國計畫陸續於未來5年接納2萬名阿富汗難民，第一年將先開放5000名難民進入，並將優先承接處境最脆弱的女人、小孩和少數族群。加拿大同樣計畫迎接2萬名阿富汗難民，並將以LGBTQ族群、人權團體、女性領袖和遭迫害的少數宗教信徒為優先。此外，美國也已請託歐洲東南部的阿爾巴尼亞（Albania）與科索沃（Kosovo）協助收容阿富汗難民。
不過，過去深受難民政策所苦的歐洲大陸，在這次阿富汗危機中態度也更加謹慎，目前包括瑞士、奧地利和德國都表示無意接納難民，奧地利更堅持繼續將境內非正常管道進入的阿富汗人遣返。在亞洲地區，澳洲將協助曾為國防部工作的阿富汗人，但目前不計畫收容難民；菲律賓則是少數亞洲國家中表示願意接納阿富汗難民的國家，其他發達國家包括日本及南韓都未多做表述。而台灣一直以來缺乏難民法，預計將難以協助阿富汗難民，台灣總統蔡英文日前談及阿富汗情勢時，也並未表態收容難民。