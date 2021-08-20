名家論壇》陳沖／處理租稅優惠的人格分裂

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國內有一冷門法律，叫納稅者權益保護法，該法第六條規定「稅法或其他法律為特定政策所規定之租稅優惠，應明定實施年限並以達成合理之政策目的為限，不得過度」。因此2017年證交稅條例修法降稅時，規定為期一年，冠以扶植當沖的名義，就是基於這一理由。後又延長三年八個月至今年底，除已逾限，而且欠缺正當性，現在又想再延期，不論是三年還是五年，對於「非當沖投資人」，勢必要有明確的交代。本條既出現在納稅者權益保護法，用意就是求對全體納稅人的公平，對不公平現象只能容忍一定的期限，一延再延，就要慎重。該條第二項也特別規定，給予優惠時，必須舉辦「公聽會」，也是讓各方利害關係人，有充分表達意見的機會。況且當年時代力量提案的法律草案，對租稅優惠，還有公益目的之條件，為何將公益刪除，各位委員心知肚明。
在文明國家中，我們應該是最晚就Taxpayer Protection立法的一批。而且當年(2016)納稅者保護法還不是財政部的提案，而是由熱心稅法的學者草擬條文，拜託跨黨派立法委員聯署之提案。在立法過程中又被「白手」刪改，不少條文已失原意(如各位納稅人、記者有興趣，台灣稅法學會都有資料)，不過有法總勝無法。有趣的是，證券交易稅條例的主管機關是財政部，納稅者權益保護法的主管機關也是財政部，一身兼二角色，又是稽徵者，又要保護被稽徵者，財政部也真難為，人格難免分裂。諷刺的是，在動物保護法中，各級政府都還設有專責的動物保護處，以司其責，而對肩扛財政重責辛苦的納稅人，法律中竟未要求行政院、縣市政府成立納稅人保護處，難道人竟不如動物?
回到當沖降稅，也許政客願屈從利益團體，不顧稅制上的公平原則，但至少表面上，依照納稅者權益保護法第六條的規定，程序上還是要辦個公聽會、弄個稅式報告，期限也不要過度。如今匆促變更議程通過，是在實質上或程序上，都不把納稅人看在眼裡。
影集中的偵探，為雙重人格而苦，現實世界的財政部(或其上級行政院)，千萬不要自陷於雙重人格，無法自拔，難道政府真的不把法律或納稅人當一回事?
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
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