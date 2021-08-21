房市／商用不動產H1建照核發　台中居冠

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台中市在高科技產業群聚、公共建設與捷運到位，加上七期市政中心、水湳經貿園區與新興重劃區發展快速下，讓企業商用需求更加活絡，讓台中市今年上半年商用不動產總開發面積來到28.8萬坪，較去年同期成長32%，在七期商辦交易有亮眼表現下，建商也更有信心開發商辦，上半年又以辦公類開發面積增加最多，來到11.5萬坪，較去年同期成長近500%。新北市則在三環六線交通建設帶動人口與產業移入，看準此龐大的消費娛樂需求潛力，帶動了商場的開發建設，上半年商業類建照核發面積達5.5萬坪，與去年同期成長近400%，像是三井林口Outlet第二期在今年上半年取得建照，預計2024年完工。
總經理柯宏安表示，建照核發可看出產業與建商對於外來布局態度，前兩年在中美貿易戰與國外疫情嚴重下，企業回流布局強勁帶動商用不動產開發快速成長，而今年受國內疫情影響，開發商近二個月在風險考量下，開發策略上是有所觀望與遞延，讓上半年開發面積較去年相對低許多，但相較疫情前，仍屬成長趨勢。不過，以目前產業基礎雄厚，加上政府積極推動公共建設，且7月起商用不動產交易也看到回溫跡象，若本土疫情能穩定控制，下半年各產業與建商應仍會持續投入對商用不動產的開發。