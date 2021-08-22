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房市／「頭城食神爭霸賽」在地店家、居民雙贏

▲頭城親子空間「媽媽號」經常舉辦活動，邀請在地民眾參與。（圖／林瑞文提供）
▲頭城親子空間「媽媽號」經常舉辦活動，邀請在地民眾參與。（圖／林瑞文提供）

財經中心/綜合報導

2021-08-22 18:00:00

防疫期間許多人都在家料理三餐，是否常面臨「不知道該煮什麼好？」的問題；與此同時，許多小本經營的餐飲店家則陷入營收銳減的窘境。為此，宜蘭頭城親子空間「媽媽號」創辦人林瑞文發起「食神爭霸賽」活動，先鼓勵民眾投稿拿手菜單與他人分享，再透過票選，參與投票者均可以抽在地店家的外帶餐飲券，沒想到，為期1個月的活動，不但吸引高達25萬人次的網頁點閱流量，總計更替店家帶來超過400張外帶訂單。

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信義房屋推出「全台一家–100個疫情下互助共生做法」，廣邀民眾發想疫情期間社區之中能夠互助或學習的方法，盼串聯資源，作為各社區緊急應變的參考，並照顧需要的族群。自6月28日推動以來，共募集385件提案，最後有5個提案在擴大社區互助正向影響力、作法創新、行動具體等面向均獲最大好評，獲得「信義之星」獎項，其中，就包括「頭城網路食神爭霸賽」。

「媽媽號」創辦人林瑞文每天往返宜蘭與台北工作長達近6年，興起返鄉工作念頭後，有感於頭城工作機會較少，決定自行創業。他定調打造社區服務的公益據點，並鎖定位於頭城老街、曾是戲劇「含笑食堂」的拍攝地點，獲得屋主支持願意出租空間後，考量頭城地區的親子空間比較少，2018年正式創辦「媽媽號」。在這個親子空間內，每周末幾乎都提供不同主題的活動，如踢毽子、說故事、海洋廢棄物DIY等，且多由在地熱情民眾協助舉辦，頂多只向參加親子酌收材料費，其餘支出均由官方計畫及補助來支應。

而自去年以來，新冠肺炎疫情席捲全球，尤其今年本土疫情更加險峻，林瑞文發現，很多在地店家都受到衝擊，與此同時，許多人則是在家料理三餐，煮到不知道還能煮什麼？於是，他發起「頭城網路食神爭霸賽」活動，邀集頭城居民上網投稿拿手菜單與網友分享，再透過網路投票，凡是參與者，都有機會抽中家店獎品，以及在地店家的外帶餐飲券，藉此幫助店家及「煮夫、煮婦」們。

林瑞文笑說，原本預估有30組參加者就不錯了，沒想到為期1個月的活動，竟有100組投稿，且不乏「鴨賞司康」、「酒香葡萄蝦」等融入在地食材的菜色，投稿照片擺盤還都很精美，甚至有家長帶著子女一起動手做烹飪；不只如此，投稿人更積極向親朋好友拉票，最後，雖然頭城只有2.8萬人口，但累計的網站瀏覽卻高達25萬人次！而抽出包括店家外帶餐券在內的各式獎項，更替店家帶來超過400張訂單，許多店家也都笑說，這波活動竟帶來許多新面孔的客人。

「頭城網路食神爭霸賽」激起在地踴躍參與，林瑞文說，8月中新發想了第二波活動，主要針對微解封之後提出「頭城振興方案」，鼓勵在地民眾或遊客到在地店家消費，就有機會抽氣炸鍋、除濕機、電視等家電用品。他笑說，原本出發點只是希望幫助在地店家擺脫疫情陰霾，沒想到在地民眾也踴躍參與，彷彿在疫情期間「苦中作樂」，可以說是雙贏的結果。

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