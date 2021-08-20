男急找10幾年前泡麵！老饕秒翻出「這碗」：霸主當之無愧
泡麵市場競爭激烈，近年來品牌五花八門，口味也越來越多樣，讓民眾的選擇更加多元，但隨著時代更迭，一些存在好幾年的商品紛紛走入歷史，總讓死忠的消費者感到不捨。對此，就有網友表示想找一款好幾年前的泡麵，表示「泡一泡正方形會捲起來，裡面也有調理包」，問題曝光後，也瞬間引來老饕揭開正解。
編輯中心/綜合報導
2021-08-20 16:31:03
原PO於PTT八卦板上發文，表示小時候曾有吃過一款泡麵，依稀記得時間大約是10幾年前，他透露碗內放的並非一般的麵條，「是放正方形的東西，但也是用泡的，泡一泡正方形會捲起來，裡面也有調理包」。由於自身十分想念該款泡麵，因此向鄉民們求助「有人知道這款泡麵嗎？找了好久都找不到，現在好像也都沒有在賣了」。
問題一曝光，就引來不少網友討論，「這什麼老人泡麵」、「那種小包的泡麵不是這樣= =」、「該不會是類似鼎邊趖之類的吧」；不過就有老饕立馬揭開答案，直言「龍捲條的話有超過十幾年了吧，超久」、「就是龍卷條啦，他不是麵，就是方型的」。
事實上，去年6月就有網友在PTT上發文，指出龍捲條是史上最強的泡麵，「最猛的是它是史上味道最像外面賣的實體湯麵，其實就是鼎邊趖啦！味道和店面賣的有至少95%的相似度！」當時便引發不少鄉民認同回應「真的是神一般的存在，泡麵之王當之無愧」、「龍捲條好吃，會懷念」、「這麼好吃的泡麵當初為什麼會停產啊」。
不僅如此，甚至曾有人發起連署希望龍捲條能復出，但廠商表示因生產的機器已經拆解販賣而無法復刻，讓消費者們覺得十分可惜。（編輯：陳雅雲）