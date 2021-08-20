嚴防Delta病毒入侵 侯友宜：境外確診必須2採陰才能出院
中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增6例的本土個案，其中新北有3例；新北市長侯友宜表示，面對來勢洶洶的Delta病毒，要求新北市醫院對於境外確診個案，在基因定序的檢驗結果未出來前，都視同Delta病毒，必須採檢2次都是陰性才能出院。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-20 16:15:41
侯友宜今日在防疫應變會議中表示，新北市醫院從境外進入的陽性確診個案，在基因定序還沒有出來前，都視同Delta病毒，一個都不能疏忽，必須採檢2次都是陰性才能出院；要更嚴格謹慎的面對這波疫情，面對Delta病毒的挑戰，台灣要做好準備，避免基因定序的檢驗未出來前，所造成的風險。
侯友宜指出，新北今日有3例的確診個案，其中2例是新增個案，1例是居隔中陰轉陽，分布在林口、新莊、三重各1例；其中，三重案16016為居隔陰轉陽的這例，為是案15974的妻子，這是台北市某公司職場的確診個案，被匡列居家隔離採檢PCR陽性，屬家戶感染，來源十分清楚。
侯友宜說，林口的案16008個案是因為8月18日發燒前往亞東醫院就醫採檢PCR陽性，CT26.6，感染源已經掌握中，是朋友同事的確診個案有連結，包括匡列的家屬全都是陰性；新莊的案16009個案，8月18日身體不適至輔大就醫採檢PCR陽性，CT值33、幾乎無傳染力，研判是舊案，感染源疫調中。
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