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房市／1.31%利率看得到吃不到？專家教解方

▲專家表示，收入或財力較高，或有保人的申貸者等，較易拿到1.31%低利率。（圖／NOWnews資料照片）
▲專家表示，收入或財力較高，或有保人的申貸者等，較易拿到1.31%低利率。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-08-23 08:30:00

房貸利率低，許多有剛性自住需求的買方紛紛趁此時進場，但不少網友討論，似乎不是每個人都能拿到1.31%的「地板」利率。對此，房市專家說明，職業別為「師字輩」專業人士、百大企業、公務員較容易拿到低利率，若並非從事上述職業，則要看個人財力或年收入；假設沒有以上條件，仍有機會透過「保人」的方式，拿到相對較好的貸款利率。

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中央銀行發布資料顯示，今年6月份五大銀行(台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀)新承作房貸利率為1.353%，較5月份微幅增加0.003個百分點，整體而言房貸利率仍維持在低水位。而消費者認為，在央行調控下，1.31%應是目前房貸的「地板價」。

不過，許多網友討論，1.31%的房貸利率，似乎並非買個自住買方都拿得到？對此，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，通常在百大企業任職較容易爭取，部分銀行則會綁一些條件，例如要求申貸人年收入達到多少，或是與銀行有密切往來等；但假設不符合以上條件，有時候銀行為衝刺房貸業務，偶爾也會提供更優於一般時期的房貸條件，購屋前多詢問、比較，有可能拿到較好的利率。

此外，曾敬德也說，部分房屋仲介如信義房屋，會有配合的銀行方案，利率與成數條件通常也會比較好，若是透過仲介購屋，也可詢問有無配合的方案。

大家房屋企畫研究室專案副理郎美囡進一步盤點，在職業別方面最容易拿到利率地板價的包括三類，會計師、醫師、律師等「師字輩」，含軍公教在內的公務員，以及任職於百大企業的員工。假設「以上皆非」，但個人財力或年收入高，尤其是固定領薪水者，對銀行來說還款穩定性相對較高，也有機會拿到1.31%利率。若職業別及收入均未達到銀行的條件，也可考慮找二等親內的親屬擔任保人。

此外，郎美囡表示，部分銀行可能要求申貸人在該行有一定金額以上的存款，才有機會拿到低利率，民眾若需請親友協助「衝高存款」，銀行端仍會查證金流，假設資金來源是房屋共同持有人或保人，通常就不會被認可。最後，她也建議，由於每間銀行未必都以房貸業務為主力，建議申貸前可多比較，但若要拉聯徵資料，以2間以內為主，以免影響信用分數。

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