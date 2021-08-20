桃33處學校接種站開學後退場　55處活動中心接手

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鄭文燦表示，桃園第六輪疫苗接種能量為5萬6860人，截至今日早上8點止，已有5萬2014人完成預約，預約率達91.48%，8月23日起提供國產高端疫苗施打服務。鄭文燦並強調，各類疫苗經過衛福部食藥署緊急使用權（EUA）審查通過，其安全性、有效性以及中和抗體效價評比均通過審慎審查，相信無論何種類型的疫苗品牌，只要通過專業審查都是可以信賴的，請民眾放心接種。
另外因應學校開學相關防疫整備工作，鄭文燦提到，目前桃園已完成幼教、補教及教師專案施打計畫，其中教師專案部分已有3萬1000名教師完成接種，施打率95.5%，還有1500名教師尚未完成接種，市府下周二(8/24)安排教師補打作業，務必使每位教師在開學前完成疫苗接種；至於代課老師、實習教師以及課照班老師，目前正由指揮中心與教育部持續規劃，未來將視中央安排時間進行接種計畫。
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