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桃33處學校接種站開學後退場　55處活動中心接手

▲鄭文燦表示，下一輪則規劃採用通風良好、動線順暢且具冷氣設備的市民活動中心作為接種場所，初步擇定55處市民活動中心。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦表示，下一輪則規劃採用通風良好、動線順暢且具冷氣設備的市民活動中心作為接種場所，初步擇定55處市民活動中心。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-08-20 16:30:21

因為開學在即，桃園市長鄭文燦今（20）日上午主持防疫會議時宣布，第七輪疫苗接種計畫預計將在9月1日後進行，現有的33處學校接種站，將於第六輪疫苗接種完成後退場，下一輪則規劃採用通風良好、動線順暢且具冷氣設備的市民活動中心作為接種場所，初步擇定55處市民活動中心，另外，既有的4處大型接種站及28家醫院、138家診所、13區衛生所也將繼續提供接種服務，預估每週服務能量最高可達10萬人。

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鄭文燦表示，桃園第六輪疫苗接種能量為5萬6860人，截至今日早上8點止，已有5萬2014人完成預約，預約率達91.48%，8月23日起提供國產高端疫苗施打服務。鄭文燦並強調，各類疫苗經過衛福部食藥署緊急使用權（EUA）審查通過，其安全性、有效性以及中和抗體效價評比均通過審慎審查，相信無論何種類型的疫苗品牌，只要通過專業審查都是可以信賴的，請民眾放心接種。


另外因應學校開學相關防疫整備工作，鄭文燦提到，目前桃園已完成幼教、補教及教師專案施打計畫，其中教師專案部分已有3萬1000名教師完成接種，施打率95.5%，還有1500名教師尚未完成接種，市府下周二(8/24)安排教師補打作業，務必使每位教師在開學前完成疫苗接種；至於代課老師、實習教師以及課照班老師，目前正由指揮中心與教育部持續規劃，未來將視中央安排時間進行接種計畫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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