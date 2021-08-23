房市／桃園3小學位於門重劃區　移入爆增

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信義房屋青埔A19店店長黃范銘表示，青埔國小位於機場捷運A18站，為青埔高鐵特區發展最核心的地段，隨著移入人口增加，青埔國小從7年前18個班攀升至40個班，校舍硬體設施也進行增建，以容納日益增加的就學需求。
黃范銘表示，許多家長超前部屬，青埔國小周邊符合家庭居住需求的2-3房也很熱門，例如屋齡5年左右的新古屋，單價約35萬左右，而新成屋單價約38萬左右。
八德國小位於八德擴大重劃區，信義房屋八德長興店店長張國彥表示，八德擴大重劃區約有7成購屋族為首購族群，而這些首購族正好就是小家庭組成，家有幼兒或國小生，因此小學就學需求強勁。
張國彥進一步說明，而首購族會選擇八德擴大重劃區的主要因素是房價相對親民，即使八擴生活機能不如傳統商圈般便利，但若有機車、汽車等交通工具代步，以時間換取空間，並等待捷運綠線通車，電梯2-3房為主力，今年第1季八擴平均單價約為19-21萬。
信義房屋中路重劃店店長呂杰翰表示，私立康萊爾小學為桃園區內頗負盛名的雙語私立小學，當子女考上獲得入學資格時，就會有來自鄰近市府商圈、藝文特區、八德、中壢市區的家長來詢問康萊爾小學周邊的住屋，或租或買希望可就近入學。
呂杰翰說明，也因中路重劃區生活環境清幽、綠覆率高，雖然生活機能較待發展，但相較鄰近市府商圈多屋齡2-30年房屋，屋齡較新，因此許多中高收入如鄰近公務員家庭或是企業主管，因為就學、生活環境等綜合考量，會選擇中路重劃區購屋，區域內依位置、建商、社區條件有不同單價行情，有親民單價25-27萬，也有較高單價35-36萬的指標社區，平均單價約30初頭。