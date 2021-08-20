「12星座」週末運勢出爐！這1位財運旺　可買彩券試手氣

又到了快樂星期五，準備迎接假日的你，這週運勢還好嗎？塔羅牌艾菲爾老師就分享了「12星座」週末運勢吉凶，其中這1位財運超旺，氣勢很強，可以買張彩券試試手氣，快揪家人朋友一起來看看吧。





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▲塔羅牌艾菲爾老師分享了「12星座」週末運勢吉凶，其中這1位財運超旺，氣勢很強，可以買張彩券試試手氣。（示意圖／翻攝自Pixabay）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師分享了「12星座」週末運勢吉凶，其中這1位財運超旺，氣勢很強，可以買張彩券試試手氣。（示意圖／翻攝自Pixabay）

白羊座

金牛座





本週末（08/20-08/22），放假在家沒事，最棒的休閒就是親自下廚。看想吃什麼家鄉味，想吃什麼異國料理，自己親手做的料理，既衛生又美味。而且親子一起下廚做蛋糕，又可以維繫親子關係，這是很好的家庭活動。





雙子座





本週末（08/20-08/22），放假沒事在家，對你來說最棒的休閒就是和朋友聊天。如果可以一起約著喝下午茶，閒聊自己的感情和辦公室職場的八卦，這是最輕鬆的事情。你是一個喜歡聊天分享生活的人，特別和朋友在一起的時候，容易感覺到輕鬆。





巨蟹座





本週末（08/20-08/22），你的心情非常好，有一種舒服、自信和樂觀愉快的感受。在你走運的時候，你看什麼東西都是順眼的，你感受到身邊所有朋友的善意和祝福。這樣的好運充滿了你的事業、愛情、生活和財運以及跟父母的關係，都非常順利。





獅子座





本週末（08/20-08/22），適合談情說愛。如果有喜歡的對象，你們彼此最好可以一起約會，可以安排過夜旅行。或是一起到精品旅館住宿，享受兩個人卿卿我我的浪漫時刻。你最近會想買禮物送給自己，或是買禮物送給你心儀的對象。





處女座





本週末（08/20-08/22），首先恭喜你，生日快樂。因為你的生日月份已經到來，記得買一個蛋糕送給自己。你最近的愛情運非常繽紛。如果有喜歡的對象，可以選擇在你過生日的時候告白，你會感覺到兩人個情投意合的凝視，簡直就是人生中最美好幸福的時刻。





天秤座





本週末（08/20-08/22），只要有空，你最想去的地方就是百貨公司賣場，或是在家上網購物。你覺得生活當中沒有比買東西、逛商城、比價撿便宜的事情還要輕鬆愉快的。你最近想要入手的東西是化妝品、包包、鞋子和口紅。





天蠍座





本週末（08/20-08/22），適合安排全家人一起可以參與的家庭聚會。另如全家人一起烤肉，一起聚會慶祝，一起吃蛋糕或是一起唱歌吃燒烤。這種全家人團圓凝聚的時候，是你最放鬆的時刻。你覺得就算工作中有什麼不愉快的事情，只要全家人平安幸福，那麼你所努力、堅持的事情，一切都是值得的。





射手座





本週末（08/20-08/22），最近總想著花錢買東西。你最近看上新的手錶，新的戒指和名牌手環。你最於潮流、時尚的感覺是敏銳的，同時也是態度積極的。如果有全球限量，或是與設計師聯名的精品，你絕對會出手收藏。因為你覺得這是一種投資，也是一種興趣，值得滿足。





魔羯座





本週末（08/20-08/22），就是農歷七月十五。如果想要安排中元普渡的朋友，免不了要到大買場去大肆採購一番，你最近的生活就是拚命賺錢，然後拚命花錢。你覺得如果過去受到神佛庇佑，做生意有賺錢，在中元節這一天誠心的中元普渡，祭祀祖先和好兄弟，也是為自己累積功德福報。





水瓶座





本週末（08/20-08/22），你的心情非常好，這種喜悅的感覺，好像有好事情會發生一樣。如果最近想買彩券試試手氣的人，可以去彩券行買張彩券碰碰運氣，或許財神爺也在等你來找他。你最近的氣勢非常強，這種自信和有精神的樣貌，不僅可以吸引好運上門，還可以吸引貴人主動來幫助你。





雙魚座





本週末（08/20-08/22），你的心情非常好，尤其是你的桃花運、戀愛運和艷遇的機會都大大增加。這個週末如果朋友邀請你參加單身的聯誼聚會，記得一定要出席，因為有可能在這個月遇到心儀的另外一半。你是一個外型亮麗繽紛的人，可以吸引到陽光、幽默、個性有擔當的人還保護你。（編輯：郭佩蓉）





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