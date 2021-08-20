切洋蔥如何不流眼淚？網紅實測五方法　「這招」超有用

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第二個實測是「嚼口香糖」，在網路上流傳的理由是「在眼瞼的地方有個小孔，他和鼻梁咽喉相通，因為嚼口香糖時上下顎不斷開合，內部就會形成負壓，把眼淚通過這個小孔吸到口腔，這樣眼裡沒有多餘的眼淚，就不會流淚了」，但這個做法還是讓實測者「娜哥」眼睛有一點淚水，宣告這個方法無效。
第三個實測則是「拿衛生紙塞鼻孔」，據傳「切洋蔥時，刺激性的成分會從鼻子進入，再刺激到眼睛，因此用衛生紙塞住鼻子，可以防止刺激性成分進入體內」，但這個方法讓娜哥切沒幾下就感受到刺痛，直呼「這比剛剛那個還沒有效，完全不行」。
接著是「點燃蠟燭擺在兩旁」，網路盛傳「因為氣溫會往氣溫比較高的地方流動，點上蠟燭後，洋蔥嗆鼻的氣味就會往蠟燭的方向跑，因此就不會嗆到自己了」，結果切到最後不但會流眼淚，還會被蠟燭的煙燻到，實測者說這個效果比衛生紙塞鼻孔好一點點，但還是完全沒有效果。
最後一個實驗是不要切掉洋蔥的頭，這個撇步是該頻道的YouTuber，來自非洲甘比亞的「黑龍」所提供，結果這個方法讓娜哥說「我切的時候，眼睛沒有那種很強烈的感覺」，算是有用的一招，不過切完臉部再靠近洋蔥，還是會感覺到有一點嗆辣。
統合全部的招式，娜哥直呼最沒用的是鼻孔塞衛生紙，他也推薦大家下次切洋蔥時，不妨嘗試不要把洋蔥頭切掉，來達到不流淚的效果。（實習編輯：王麗雯）