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切洋蔥如何不流眼淚？網紅實測五方法　「這招」超有用

▲YouTuber娜哥實測網路上所盛傳，切洋蔥不流淚的方式。（圖／臺灣尋奇YT）
▲YouTuber娜哥實測網路上所盛傳，切洋蔥不流淚的方式。（圖／臺灣尋奇YT）

編輯中心/綜合報導

2021-08-20 17:13:13｜2021-08-20 17:15:39

很多料理都會加入洋蔥當配料，甚至有些料理的靈魂就是洋蔥，但是切洋蔥的時候，嗆辣的氣息不只會飄到鼻子裡，跑到眼睛裡更是難受，所以切洋蔥時多多少少都會留下眼淚，網路上也流傳了一些切洋蔥不流淚的方法，日前YouTube頻道《臺灣尋奇》就推出了一隻影片來實測。

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第一個實測的項目是「嘴巴咬筷子」，網路流傳「咬著筷子口腔內會變得乾燥，體內就會分泌出唾液，與切洋蔥時流出的眼淚相比，唾液會先流出，因此具有抑制眼淚的功效」，但是實測的結果徹底失敗，這個做法不只流眼淚，這個做法還是讓實測者「娜哥」流了一堆口水。

第二個實測是「嚼口香糖」，在網路上流傳的理由是「在眼瞼的地方有個小孔，他和鼻梁咽喉相通，因為嚼口香糖時上下顎不斷開合，內部就會形成負壓，把眼淚通過這個小孔吸到口腔，這樣眼裡沒有多餘的眼淚，就不會流淚了」，但這個做法還是讓實測者「娜哥」眼睛有一點淚水，宣告這個方法無效。

第三個實測則是「拿衛生紙塞鼻孔」，據傳「切洋蔥時，刺激性的成分會從鼻子進入，再刺激到眼睛，因此用衛生紙塞住鼻子，可以防止刺激性成分進入體內」，但這個方法讓娜哥切沒幾下就感受到刺痛，直呼「這比剛剛那個還沒有效，完全不行」。

▲娜哥覺得用衛生紙塞鼻孔完全沒有效。（圖／臺灣尋奇YT）
▲娜哥覺得用衛生紙塞鼻孔完全沒有效。（圖／臺灣尋奇YT）
接著是「點燃蠟燭擺在兩旁」，網路盛傳「因為氣溫會往氣溫比較高的地方流動，點上蠟燭後，洋蔥嗆鼻的氣味就會往蠟燭的方向跑，因此就不會嗆到自己了」，結果切到最後不但會流眼淚，還會被蠟燭的煙燻到，實測者說這個效果比衛生紙塞鼻孔好一點點，但還是完全沒有效果。

最後一個實驗是不要切掉洋蔥的頭，這個撇步是該頻道的YouTuber，來自非洲甘比亞的「黑龍」所提供，結果這個方法讓娜哥說「我切的時候，眼睛沒有那種很強烈的感覺」，算是有用的一招，不過切完臉部再靠近洋蔥，還是會感覺到有一點嗆辣。

▲不切洋蔥的頭讓娜哥覺得「沒有強烈嗆辣的感覺」。（圖／臺灣尋奇YT）
▲不切洋蔥的頭讓娜哥覺得「沒有強烈嗆辣的感覺」。（圖／臺灣尋奇YT）
統合全部的招式，娜哥直呼最沒用的是鼻孔塞衛生紙，他也推薦大家下次切洋蔥時，不妨嘗試不要把洋蔥頭切掉，來達到不流淚的效果。（實習編輯：王麗雯）


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