就算唱反調仍被媽媽制約？鄧惠文剖析4種「母親情結」

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母親對女兒的影響永遠都有兩種可能，一個是你想要跟她一樣、一個是你不要跟她一樣，會想跟媽媽一樣的孩子，通常是想要透過跟媽媽一樣的路去超越或是達到什麼，有些人超越的方式則是從一開始就走不同的路線。
如果一個媽媽很有能力，同時也搭配著溫暖，那麼女兒很容易在安全的感覺之下欣賞那個能力。當媽媽的能力太強時，女兒要不就是什麼都不會，要不就是容易緊張，母女之間到底該如何互動才不會對孩子造成傷害？
母親的持家能力很好，是個全方面的女強人，但或許這些都是在種種辛苦之下才展現出來的「強」，然而在那些辛苦被逼出來的能力後，她還有剩下餘裕可以忍受女兒犯錯嗎？她可能會因此破口大罵，這時女兒心裡會出現「媽媽很厲害，從來都不會犯錯，所以才會要求我這樣」的想法，最後女兒承受不了時，可能就會哭著跟媽媽說「我沒辦法跟你一樣，我一直都很努力，但我最努力就是這樣」。
鄧醫師解釋，當你感覺媽媽各方面都很好，可是那個強卻沒辦法來包容你的弱，那個強是一種壓力、是拿來鞭策你，而不是溫暖你時，就容易會產生複雜的「母親情結」。
註解：你心裡一個沒有解開的，也讓你無法掌控、無法完全了解其意義，但大幅影響你思考、判斷、行為的心結，稱為「情結」。
你會為了要得到母親的認可，逼自己一定要很完美，但這是用「逼」的，你一邊在逼的時候，一邊又會很遺憾，為什麼不能更輕鬆更柔軟？同時會導致往後你在工作上、感情上各方面會成「拚命三郎」，你會不斷做很多事情，大家會覺得你是火車頭、你很有能量，但其實你的內心一點都不快樂，也不會享受自己這樣的能力。
榮格心理學在情結裡面提到，女兒有四種顯著類型的母親情結，這四類型可以混合、可以在人生不同階段中走不同的情結。
第一，過度增大的母親（性）元素，如果一個母親在家裡是統管一切的女主，女兒會覺得「媽媽或生小孩是最重要的事」亦即「媽媽是世界上最強大的東西」，有家庭讓自己管理變成人生最重要的目標，當他做不到時就會很挫敗，單身的人會覺得很難過；已婚的人但家庭成員皆不在自己掌控中，心裡則會很痛苦，因為對他們來說成功的定義就是統管一個家。
第二，過度發展的Eros（某種情感元素或情慾），有一種母親的狀況會在女兒身上誘發征服、嫉妒、競爭的心態，榮格說到，如果母親的強是不溫暖而讓女兒產生反抗，這種母女之間的嫉妒、不甘願，會讓女兒無法正常發展成踏實生活的女性，會在某種攻擊性當中存活，為了追求浪漫跟興奮，在現實生活中會對有另一半的人感興趣，因為長期與母親的抗爭沒有消解，潛意識中就會想要超越另一個「妻子」，目的並不是已婚男人，而是要證明自己得到關注或重要性勝過另一個女人。
第三，對母親過度認同，會產生長不大的女兒，沒辦法成為一個成熟女性，即使結了婚，凡事還是要媽媽來處理。由於對母親過度認同，而放棄了自己的重要性，甚至是被限制到連選擇都無法選擇的地步，一直沈浸在挫敗中。
第四，對母親的抗拒，因為跟母親相處的種種難受，最後人生只有一個願望「不管怎麼樣，不要像媽媽就好」。但其實在你跟媽媽走反邊路的過程中，還是沒有「超越」她，因為你還是走在一個「被媽媽規定的人生就是要相反」的路上，就算不是她希望的方向，但你還是被她規定住。
鄧醫師也強調，並不是你怎麼想就表示你媽媽那樣做，我們心裡產生的母親情結不直接代表媽媽所有的行為，因為人對母親有各種抵抗、重組、複製混在一起的功能。
所謂的「超越」指的是，當我們成長到一定的程度時，意識到自己受到「內心的母親情結」什麼樣的影響，鄧醫師解釋，媽媽不會想到原來她好好做自己會影響到你，這也不是她應該要負責的，因為母親本來就會影響孩子，除非你跟她沒關係。
如果在成長過程中真的長出了干擾的母親情結，我們要試著去超越它而不是繼續下去，鄧醫師說到，首先你必須要承認自己受到母親的影響，把心裡的恩怨放下、平復情緒，開始察覺它對我們人生有什麼樣的侷限，並停止重複做習慣性的事情，對它做一個告別，問自己需要什麼，最後自己想辦法去拿到，切記不要回去找媽媽拿！