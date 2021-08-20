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小孩買房就贊助500萬！他在「大安區」偷聽驚呆：好震撼

▲有一名男網友表示，日前在台北市大安區聽到路人對話，其中一個阿伯說若孩子要買房，他個人會直接贊助500萬，讓他相當驚訝。（示意圖／取自pixabay）
▲有一名男網友表示，日前在台北市大安區聽到路人對話，其中一個阿伯說若孩子要買房，他個人會直接贊助500萬，讓他相當驚訝。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-20 22:44:23

在這個「萬物皆漲，唯獨薪水凍漲」的年代，生活實屬不易，許多年輕人若是沒有家裡的後援，通常很難靠自己的力量買房子；不過，就有一名男網友表示，日前在台北市大安區聽到路人對話，其中一個阿伯說若孩子要買房，他個人會直接贊助「500萬」，讓他相當驚訝，貼文一出，掀起熱議。

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該名男網友在PTT以「一個小孩給500萬買房喔？」為題發文，表示自己是名普通上班族，公司在台北市大安區，而他日前在上班途中，偶然聽見兩位阿伯在聊天，「感覺60多歲，畢竟戴口罩，是不是退休人士不清楚，也因為他們嗓門很大，所以會稍微聽到」。

阿伯A說「小孩要買房了」，阿伯B則說「不錯喔」，阿伯A回「要買房子的話，我一個小孩都給500萬」，這時阿伯Ｂ有些驚訝「300萬喔」，阿伯A急忙撇清「500萬啦，是500萬啦，不管他要買誰的名字，我都沒關係，反正我一個都給500萬就對了」，這一來一往的對話，也使原PO聽得相當震撼。

▲有一名男網友表示，日前在台北市大安區聽到路人對話，其中一個阿伯說若孩子要買房，他個人會直接贊助500萬，讓他相當驚訝。（示意圖／取自pixabay）
▲有一名男網友表示，日前在台北市大安區聽到路人對話，其中一個阿伯說若孩子要買房，他個人會直接贊助500萬，讓他相當驚訝。（示意圖／取自pixabay）
原PO感嘆說道「就這樣，也就短短幾秒鐘聽到而已，關鍵字是500萬，讓小弟我很震撼」，也不禁直呼「真的是一種人不同命」，原PO也說，當我們還在擔心自己的爸媽老的時候，退休開銷夠不夠，說不定要子女奉養，但有些人卻有爸爸給500萬買房，不過他話鋒一轉，在文末表示，「會不會拿了這筆錢買房，每當吵架，就會被拿出來嘴，畢竟拿人手短，也嘴不回去」？

貼文一出，掀起熱議，「有就很感恩，沒有就白手起家也很自豪」、「貧窮限制了想像，大安區居民合理」、「有的人一出生就直接一棟房子了」、「人要認命，知足常樂」、「幫出頭期款，不錯啦」、「有錢人的世界不一樣」。（編輯：郭佩蓉）

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