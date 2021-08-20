冷氣不關連開兩個月！他淘汰「吃電怪」　4電器帳單僅3千

今年夏天不少人因為疫情只能待在家中，想打開冷氣涼爽一下卻又擔心夏季月費爆增，該如何省電也成為眾人口中的熱門話題，先前就有名網友明明冷氣只吹晚上卻收到3萬5千元的帳單，話題曝光後又讓網友們討論起省電方法，其中就有一名女網友表示自己下班後才發現整天沒關電燈與冷氣，過來人則回應只要換了1項「吃電怪獸」基本上都不用擔心電費大增。

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日前有名業務哥在臉書表示自己白天幾乎都在外忙工作，只有晚上到家才會開冷氣，但打開本期電費單一看，卻發現金額竟高達35307元，帳單明確記下「流動電費34881.3元、分攤公共電費425.4元」，不少網友也跟著認為是台電抄錯電表，或是電錶計算出現異常，不過台電檢查後則發現是該名用戶的冷氣機老舊且長時間開啟，導致壓縮機持續運轉才如此耗電。

▲原PO幾乎只有晚上才在家吹冷氣，收到電費帳單金額竟高達3萬5千多元。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

稍早就有名女性上班族得知此消息後，也在臉書《爆怨2公社》社團表示，自己一早急著出門忘記檢查，直到隔日凌晨下班到家才發現自己既沒關燈也沒關冷氣，幾乎浪費了整整一天半的電量，這就讓她苦惱表示「慘了！我的電費會貴死」、「等帳單來就知道了，希望是不貴」。

不過許多網友們也紛紛留言安慰原PO，指出如果家裡安裝的是高效率冷氣機如變頻冷氣，就可以不用太過擔心，有過來人就分享自家經驗「我家兩個房間兩台冷氣，開兩個月24小時都沒關，加上兩台冰箱，一台營業用的，電費才3000多元」、「我家兩台24小時吹，兩個月也才不到3000元」、「妳看是不是一級省電跟變頻的。如果是不用擔心，我家開24小時，兩個月電錢不到兩千」。

▲冷氣的省電關鍵在於壓縮機運轉方式。（示意圖／NOWnews資料照）

事實上，台電先前就曾建議過民眾，省電有感的方式，

就是改用變頻冷氣，選擇能源效率第1級＋CSPF值高的機種最省電

，而針對電費3萬5的該起事件，台電則表示「經派員前往用戶家中檢視，確認電表正常，抄表指數也正確。台電協助用戶檢視家中用電設備，發現冷氣機老舊且長時間開啟，壓縮機持續運轉，已建議用戶換裝高效率冷氣機」。（編輯：楊智傑）