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骷髏新人組坐鎮玩具區　網友笑瘋：小孩阻絕器

▲好市多新立的一對骷髏戀人意外幫助遏止小孩吵著要玩具的欲望。（圖／取自臉書社團好市多 商品經驗老實說）
▲好市多新立的一對骷髏戀人意外幫助遏止小孩吵著要玩具的欲望。（圖／取自臉書社團好市多 商品經驗老實說）

The China Post/綜合報導

2021-08-21 11:00:00

根據The China Post報導，好市多(Costco)的商品時常引起眾人一番風搶，不過最近卻出現一種讓小孩子避之唯恐不及的裝飾，尤其正逢鬼月期間，引起網友熱議。

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有家長近日於好市多的玩具區發現了一組「萬聖節骷髏新娘」，其中新娘身穿婚紗，懷中抱著穿著西裝的新郎，「眼裡」散發出深情款款的眼神。據說這組「新人」還有三首曲庫讓消費者任選，歌唱時身體會跟著節奏舞動，讓民眾深深感受到至死不渝的愛，不過對於小朋友來說，呈現出的畫面更加駭人。

此為家長在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，平常走進玩具區，孩子都會很興奮地到處亂跑，不停吵著要自己買玩具給他們，然而骷髏的出現，讓孩子現在經過這裡，都不敢朝玩具區看了。

▲文中提到，骷髏的出現讓孩子現經過玩具區，都不敢往此區看了。（圖／取自臉書社團好市多
▲文中提到，骷髏的出現讓孩子現經過玩具區，都不敢往此區看了。（圖／取自臉書社團好市多 商品經驗老實說）
原PO表示雖然很對不起孩子，但是還是忍不住點出，「希望好市多不要撤掉這組玩具，這樣小孩就不會吵著想買玩具了」，讓網友們啼笑皆非。

貼文一出，不少家長在底下紛紛表示，「買一組回家，孩子不乖就叫他面對罰站」、「我自己都有點害怕」、「他們還會拍手，根本物超所值」，但也有家長說，「我家小孩超喜歡，是不是出了甚麼問題?」、「半夜上廁所不小心會被嚇到」。


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