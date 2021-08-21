外送爸背娃跑單！「爆汗濕透」躲超商被斜眼：滿滿的無奈
現在許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府。許多人投身到外送員這職業，在炎熱天氣下日曬雨淋，在街頭巷尾穿梭送餐，其實也是十分辛苦。就有位外送員透露，由於老婆也在忙工作無法照顧小孩，於是他只好背著小孩跑單，小孩熱到頭髮濕透，中午時分在超商稍作休息時立即昏睡，還要遭到路人指指點點，讓他好無奈。
編輯中心/綜合報導
2021-08-21 10:01:00
原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文，直呼「滿滿的無奈！」接著解釋由於擔任美睫師的老婆最近中午用餐時間都會有客人，而原PO又必須持續跑單，否則沒收入家裡開銷不夠。因此小孩只好由原PO帶著一起送餐，一起在大熱天下東奔西跑。
原PO無奈表示，「每天中午都斷單，小孩熱到昏睡，頭髮濕透。只能來超商躲一下，還要一直被指指點點。真的沒有爸爸媽媽願意帶小孩出來外送的」。
文章發佈後讓許多網友心有戚戚焉，紛紛留言回覆說，「我之前也是背著未滿兩歲的孩子一起跑，中午真的熱到小孩快暈倒，很危險我知道，但我真的很需要錢。有地方可以放孩子，誰想帶孩子出來曬太陽？」、「我是單親媽媽，都帶著兒子跑外送，小孩睡覺就把外送箱綁小孩弄緊一點。每個家庭都有難處，管別人怎麼想」、「以前不懂，有小孩才明白。如果有資源，有後勤，誰願意帶小孩出來跑」、「懇請正義魔人留點口德跟道德，別人的孩子也是需要長大的，就留點生路給人家走吧」。
但也有網友認為，「小孩抵抗力很弱，不建議背著跑，寧可放在家裡，老婆有客人時稍微看一下，客人應該會體諒」、「感覺你應該要跟你老婆錯開時間，她忙得時候你顧小孩，你跑單的時候換你老婆顧小孩」、「不適合帶小孩跑，一個意外真的遺憾一輩子」。（編輯：倪浩軒）