為何「三明治」當早餐超搶手？上班族吐好吃秘訣：很重要
台灣街上早餐店林立，近年來不少店家除了販賣傳統中式美食，還有美式特色的餐點，讓民眾的選擇更加多樣，其中「三明治」更是早餐店的基本款，而近日就有網友在網路上表示疑惑「為何『三明治』當早餐超搶手？」沒想到就有許多上班族吐露出了三明治好吃的秘訣，直言「很重要」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-21 10:45:51
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「三明治好吃的秘訣在哪裡？」的文章中表示，「早餐店常常有賣三明治，如果上班趕時間拿三明治最快」，不過最讓原PO疑惑的是「為什麼有的早餐店的三明治特別好吃？有的吃起來好像在吃吐司，三明治好吃的秘訣在哪裡呢？有沒有八卦呢？」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
上班族紛紛一面倒的點出三明治好吃的秘訣，在於「美乃滋」，「用真正的美乃滋很重要」、「美乃滋加好加滿」、「新鮮的菜、好吃的蛋、不要噁爛美乃滋，烤過的厚吐司」、「美乃滋，吸滿油和各種味道的食物」、「美乃滋多到吃不出吐司的下嚥感」、「美乃滋還有吐司」、「美乃滋、吐司很重要」。（編輯：王柏文）