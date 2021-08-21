房東進房貼紙條嫌房間太亂！他見「1手段」疑惑：很莫名
不少人離鄉背井到外地工作，通常都得租房過生活，而房東與房客間的互動，往往成為網路的熱門討論話題。就有位網友指出，發現房東經常使用「1手段」，讓他回想起曾有房東走進自己房間，貼紙條提醒房間太亂的往事，疑惑詢問「真的有人吃這套？」獲得許多租屋族共鳴。
編輯中心/綜合報導
2021-08-21 12:54:07
原PO在PTT發文表示，「我有個疑問，為何租屋廣告總愛用姓＋媽媽，比如房東陳媽媽」，原PO更透露自己看到房東寫「姓＋媽媽」就覺得不太舒服，總會回想起「房東曾經進我房間，還貼紙條寫房間太亂的事」，直呼非常討厭，感覺根本就是「負面行銷」。
原PO不解沒看過有房東會自稱「某爸爸」，為什麼這麼愛自稱「某媽媽」？疑惑詢問「真的有租屋的人吃這套嗎？」心有戚戚焉的鄉民們紛紛留言回覆說，「假裝很有親切感吧」、「想要感覺比較親切吧！不只房東會用這招，很多民間貸款也很愛用」、「真媽媽就不用收房租，假的就要」、「我看過姓＋老師，我覺得比＋媽媽更反感」、「寫老師真的很有事」、「用XX媽媽／老師，是想營造一種可信任感，但事實是不管怎麼稱呼，噁心人仍然會噁心」。
不過也有網友認為，「我很少看到房東自稱媽媽的，但也不討厭啦」、「市長也很愛自稱媽媽啊」、「崔媽媽基金會開始的吧～可能感覺比較無害」。（編輯：倪浩軒）