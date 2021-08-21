駐德代表揭BNT疫苗要來了？陳時中守口如瓶

駐德代表謝志偉今（21）日在臉書上透露，BNT供貨給台灣的進度有很正面的發展，不過指揮官陳時中則不改其低調態度，「BNT一直在進行中，希望能夠加速，我們也可以比較快和大家報告」，另外美國食藥署即將通過BNT疫苗正式藥證，未來是否供貨會更便利，無需透過政府接洽？陳時中表示，目前沒有這樣的變化。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-21 15:32:12
謝志偉於臉書透露，德國某重要部會官員通知自己，「剛獲得好消息，依約報您知：BioNTech 供貨給台灣的進度有很正面的發展。」，同時也是這位官員先前告知，德國政府對此次台灣官方及民間，以幕前幕後分工方式克服困難，聯手完成疫苗簽約，感到非常欣慰。
不過陳時中僅表示，「BNT一直在進行中，希望能夠加速，我們也可以比較快和大家報告」，而對媒體提問，美國即將發給BNT疫苗正式藥證，未來是否可以不用透過政府採購，取得更便利？陳時中則說，全世界的藥廠都在做準備，不過目前還是以政府單位為藥廠的往來對象，還是目前的主要政策，「但我相信未來是會變的啦，只是目前沒有這樣的變化。」
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