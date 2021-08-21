台積電男「滿足老婆慾望」只睡3hrs！媽給錢買房驚：沒了

許多情侶交往時甜蜜恩愛，直到結婚後才會發現諸多問題。對此，就有一名女網友表示，朋友是台積電工程師，年薪好幾百萬，和女友交往2年就結婚，但沒想到婚後竟是「惡夢的開始」，不但要爆肝加班，台北新竹通勤，還得調節婆媳問題，貼文一出，掀起熱議。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「霸氣的竹科太太」為題發文，表示朋友在台積電當工程師，年薪上看好幾百萬，跟女友交往約2年就結婚，「看似美好的婚姻，但朋友每天半夜回家以外，還要調節婆媳問題」。





原PO說，她朋友的老婆堅持不生小孩，但婆婆想抱孫，為了這件事就吵了五年之久。現在還得為了房子吵架，「婚前媽媽付了頭期款給兒子買房，女方挑了河岸景觀第一排的頂樓，每個月要支付龐大房貸外，女方前年吵著在台北市買預售屋，交屋前再把新竹房子賣掉」。





男方媽媽知道這件事後相當生氣，「婚前財產變共有財產，還要我朋友每天開車台北新竹來回跑（結婚後還要我朋友換某牌名車），這樣一天只剩3-4小時能睡覺」，而原PO也無奈地文末直呼「就這樣，我朋友每天處理婆媳問題，還要滿足太太需求，以上我朋友通通達成，只剩等交屋」。





▲有一名女網友表示，朋友是台積電工程師，年薪好幾百萬，和女友交往2年就結婚，但沒想到婚後竟是「惡夢的開始」，不但要爆肝加班，台北新竹通勤，還得調節婆媳問題，貼文一出，掀起熱議。（圖／美聯社／達志影像）

另外，也有一名自稱是竹科太太的女網友回應，「不能概括所有竹科太太吧？！ 竹科太太很多，包括我，但我相信大部分都是互相體諒對方辛苦的，我只能說你朋友可能不會識人，外加又言聽計從，沒辦法，愛到卡慘死」。（編輯：郭佩蓉）



