為何這屆金曲沒有「最佳國語獎」？原民基金會曝背後原因

第32屆金曲獎今（21）日於台北流行音樂中心盛大登場，今年新增了「最佳華語」獎項並移除「最佳國語」獎項，也是金曲獎29年來首次沒有頒發「最佳國語獎」的一次。不少人關心金曲得獎人外也對此感到好奇，至於為何這屆金曲獎沒有「最佳國語獎」，原民基金會也在臉書揭開背後原因。

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原住民族文化事業基金會（原民基金會）在臉書指出，金曲獎在1990年開始舉辦，其實第1、2屆的獎項名單中也沒有「國語」的名稱，直到1992年的第3屆才出現，同時也是這屆開始有了「方言」的相關獎項。到了2004年的第14屆，「方言」的名稱不再出現，而開始有了「原住民語」、「客家語」、「台語」，以及原本的「國語」等各獎項。

▲第32屆金曲獎得獎名單揭曉，桑布伊奪原住民語歌手獎。（圖／台視提供）

原民基金會接著指出，一直以來，金曲獎的國語獎項備受爭議，其中焦點就在所謂的「國語」不該等於「華語」，但是攤開金曲獎歷屆得獎名單，只要是國語的獎項，多是頒給華語為主的作品，這樣結果也讓外界認為，具有流行音樂指標地位、並強調多元性的金曲獎，更應該展現對不同族群語言的尊重。

▲李泉（左起）、瘦子、林俊傑、吳青峰、韋禮安、蛋堡角逐金曲獎最佳華語男歌手。（圖／翻攝李泉微博、瘦子、林俊傑、吳青峰、韋禮安IG、蛋堡臉書）

原民基金會說，2019年通過《國家語言發展法》，明訂所有族群的母語都是「國家語言」（包含手語）。今年1月文化部長李永得正式宣布，金曲獎將把所有「國語」獎項名稱，全數正名為「華語」，以尊重並維護各族群的主體性。

李永得也說「國語不再叫做國語，因為我們全部的地方語言都叫國語」

。

原民基金會也提到，1940年代國民政府來台後，推行獨尊華語的「國語政策」，禁止台灣所有族群的母語，直到1980年代末期才解禁。這段約40年被禁說母語時期，是許多語言如今瀕危的主要原因。走過從前的威權歷史，如今面對不同族群語言，不再獨尊單一文化，而是尊重多元文化；金曲獎這次的改變，有著重要的象徵性意義。（編輯：楊智傑）