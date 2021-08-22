「公職職場」氣氛不佳？她吐親身經歷 網點3取捨：難免
不少人大學畢業後，對於未來的工作規劃仍然沒有頭緒，因此會選擇去拼公務員考試，希望能求個鐵飯碗，而近日就有網友分享了自己妹妹在公職職場遇到的親身經歷，這也讓許多網友看完後，紛紛點出3點取捨關鍵，直言「其實很難免」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-22 08:47:45
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「職場上工作氣氛不佳」的文章中表示，「我妹妹之前考上國考，分發到某單位某科，因為有2個同事是死對頭，整天氣氛不是冷冰冰，就是火爆，坐在身旁40歲的女同事常在位子上咒罵碎念」，原PO更接著說「後來妹妹調動，發現該單位的女同事，三個快50歲的人，每天整天在討論團購，天天團購，說誰誰很好揪，衝團購的金額，妹妹是新人覺得有點壓力，好像不買就不是同一國的。不然女同事就是整天罵人，負能量很重，3個女同事一鼻孔出氣，為了小事情抱怨不斷...」這也讓原PO苦惱「總之妹妹說覺得這科，同事不好相處，又有要買東西的壓力」，而這樣的狀況也讓原PO妹妹上班有點憂鬱，都不說話，怕動輒得咎，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言「公職怕啥，對方能對你怎樣？自己的壓力而已，混進去團體，分化他們」、「公職就是同事討厭，長官也煩」、「要有自己原則，一直配合會人財兩失」、「很閒就會內鬥啊！如果忙到翻掉的地方，反而大家感情都不錯，待過閒的地方，也待過忙的地方，我真的很討厭內鬥，我寧願忙」、「看來主管不管事，主管嚴格點連屁都不敢放」。
更有人直言「可能要勸他上班開啟抽離模式，就客客氣氣不招惹對方就好，剛出社會都難免把工作場合當學校，以為要交一堆朋友、和大家打成一片才是常態，但其實沒那必要，看你怎麼取捨」，他更列出了三點，分別為「薪水福利」、「工作成就感」和「同事好壞」表示，「總有一些是最重要，相對就有可以犧牲的，不可能每個都兼顧，只要不要期待能被這些無聊同事認同，維持表面和平，就不會影響心情。若真的做不到，甚至導致心理有生病可能的話，就考慮換工作吧」。（編輯：王柏文）