奶蓋「甜的vs鹹的」怎選？老饕曝1專業點法：喝過就會懂

現代人愛喝手搖飲，不少民眾天天都要來一杯才過癮，尤其市面上飲品種類多元，冰塊、甜度還能依照個人喜好進行客製化調整，好喝的飲料加上配料的嚼勁跟口感更讓人欲罷不能。而近日就有網友好奇手搖杯常見的「奶蓋」因為有甜有鹹各有風味，這就讓他好奇鄉民們是哪一派，話題曝光後就有老饕透露了「專業口訣」，讓不少吃貨紛紛點頭認同。

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日前就有網友在PTT的飲料版討論到奶蓋飲品，他提到市面上目前有不少間飲料店都在賣奶蓋類飲品，自己也幾乎喝過了不少間的奶蓋，其中普遍可以分為甜奶蓋和鹹奶蓋兩類，「我個人是比較喜歡鹹奶蓋，尤其是芝士奶蓋，甜奶蓋我就還好」，而WomenTalk版上也有女網友認同表示「我喜歡鹹的啦，覺得甜的配飲料會太膩」，更好奇鄉民們是屬於哪一派的支持者。

▲手搖杯上加點奶蓋讓口感更豐富有層次，你喜歡甜的還是鹹的呢？（圖／《NOWnews》資料照）

文章曝光後掀起一波討論潮，其中就有許多熱愛手搖的網友們分享自己的看法，不過絕大多數都是支持鹹的口味居多 「絕對是鹹奶蓋」、「我喜歡死鹹，綠蓋那種XD起士奶蓋也行」、「甜的奶蓋，但是一點海鹽點綴」、「鹹，甜的根本和純茶不配，勉強可以搭紅茶而已」、「鹹奶蓋！甜的是邪門歪道」、「鹹+1 甜我完全不行」。

不過討論串中就有老饕指出，想要專業喝奶蓋就得把握

「紅甜綠鹹」

的口訣，也就是點紅茶時可以搭配口味偏甜的奶蓋，想要品嘗口味偏鹹的奶蓋則可以搭配清爽的綠茶，專業吃法曝光後不少吃貨也紛紛認同表示「紅甜綠鹹+1 沒想到還有其他人跟我一樣」、「紅茶喜歡配甜的，綠茶喜歡配鹹的！」、「紅甜綠鹹喝過就懂」、「紅甜綠鹹+1」、「起司奶蓋覺得膩，紅甜綠鹹好滋味XD」。（編輯：楊智傑）