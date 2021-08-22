登山驚見小黑熊出沒！玉管處3招教你避免「被動物連結」

新冠肺炎影響全球的觀光旅遊業，台灣近日則因疫情趨緩，許多民眾趁著假日出遠門走走，今（22）日就有登生客下午開車行經台21線（新中橫公路）東埔山登山口附近時，發現有一隻台灣黑熊正在橫越馬路。對此，玉山國家公園就呼籲民眾行車時務必降低車速，更分享3個方法避免野生黑熊靠近或與人類發生衝突。

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玉山國家公園表示，受新冠肺炎疫情影響，園區內遊客減少導致不少野生動物自由自在出沒園區，一名前解說員更於開車行經新中橫公路路上，發現小黑熊出沒在公路，而根據玉山國家公園園區過去進行的「台灣黑熊無線電追蹤」研究結果顯示，黑熊移動範圍能超過上百平方公里，不過黑熊為森林性動物，生性害羞通常不會出現在人為干擾的環境中，但嗅覺靈敏的牠們，對於食物、或垃圾，無密封散發出來的味道，經常會吸引牠們逗留及覓食。

▲一名前解說員發現「小台灣黑熊」出沒的蹤跡。（圖／翻攝自玉山國家公園臉書）

對此，玉山國家公園管理處也呼籲遊客遵守三項原則避免黑熊靠近：

一、來園區請結伴而行、並攜帶鈴鐺或發出噪音、聲響，以防止黑熊靠近。

二、不帶狗一起登山；因為若是帶去的狗，吠熊或是繞著熊追，最後當熊感到厭煩而反追狗而與狗一起回到主人身邊時

，熊就極有可能轉變攻擊對象為人

。

三、在黃昏天黑之前即離開步道，且未食用完畢的食物、垃圾、廚餘妥善處理、密封帶下山，或放置到塔塔加設置的友善垃圾桶中，

儘量避免讓動物將食物與人類產生連結

，黑熊或其他野生動物都可能透過學習而獲取經驗，甚至在未來釀成人與野生動物衝突之事件。

另外，玉管處也提到，民眾登山時若有發現黑熊蹤跡，希望能幫忙拍照並通知玉山國家公園管理處或塔塔加遊客中心，以利保育及後續資料收集工作。（編輯：楊智傑）