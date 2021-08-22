布偶貓在貴什麼？內行人揭「隱藏成本」：別再讓貓咪受苦

海巡署日前於台南安平外海查獲漁船走私154隻品種貓，農委會防檢局昨天將154隻走私貓全數安樂死，此舉引發外界高度關注。其中就有不少討論提及不該執著於品種貓，而日前就有內行解釋事實上名貴品種貓如布偶貓等的價錢常讓飼主退避三舍，轉而尋求非正規貓舍的管道購買，同時也列出貓舍成本讓不少網友驚呼長知識。

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近日有154隻走私品種貓依法遭人道安樂死掀起廣泛討論，一名女網友日前在

社群論壇《Dcard》

上分享的布偶貓舍成本也被網友翻出來討論，該名原PO就指出光是要成立貓舍就得負擔大量成本，例如正規貓舍必備的TICA及CFA入會費、夠大的居住空間與冷藏貓食的冷凍櫃、冰箱、冷暖器等等。

▲一名網友分享正規品種貓舍的成本。（圖／翻攝Dcard）

不只如此，還得算上種貓成本、成長過程的保健食品、疫苗、驅蟲、醫藥費等等，以及每兩個月就要繳一次的寵物商業同業公會會費，原PO對此也感嘆「我們正規貓舍其實很容易會覺得寵物公會有點煩人，會有『還需要你們檢查嗎』這種心態，不過寵物公會的存在還是很必要的，就是因為有他們在才能夠減緩其他業者不當飼養、繁殖的情況，所以還是要繳錢給他們、聽他們上課、讓他們來檢查」。

▲要營運一間正規貓舍基本開銷非常大，但也是為了貓咪健康而有的必要開銷。（圖／翻攝Dcard）

原PO接著也無奈表示，交代完布偶貓舍的成本之後，應該大部分的人都稍微能理解為什麼應該要跟正規布偶貓舍買貓了，至於貓價過於便宜的寵物店、繁殖場或自稱貓舍的後院，往往犧牲了貓咪的生活品質及身心健康換取降低成本，例如貓咪沒有足夠的休閒空間及娛樂、沒有幫你打疫苗、驅蟲、植晶片、健檢或更甚者會有母貓不斷懷孕、近親繁殖、有嚴重疾病（例如貓瘟）等情況。

▲海巡署偵防分署高雄查緝隊破獲漁船走私俄羅斯藍貓等品種貓。(圖／海巡署偵防分署高雄查緝隊提供)

文末她也呼籲「還沒有足夠的預算可以跟正規貓舍買貓，那就請存到足夠再買，或是領養貓咪也是很好的選擇」，若一味追求名貴品種貓卻尋求非正規的方式，用過於便宜的價錢買到貓，那勢必是犧牲了某些方面的成本，「寧可晚幾年養貓也不要助長那些沒有良心的繁殖者！不要讓再讓更多貓咪受苦了！」。（編輯：楊智傑）