COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

女上大學背599元包遭笑「俗氣」！網全搖頭：價值觀崩壞

▲一位就讀大學的女網友，因為背599元的包包，被國中朋友嘲笑「好俗氣」，而完整細節曝光後，也令不少網友直搖頭。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash）
▲一位就讀大學的女網友，因為背599元的包包，被國中朋友嘲笑「好俗氣」，而完整細節曝光後，也令不少網友直搖頭。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-08-22 23:35:38

對於生活物質的價值觀，每個人都會有著不小差異。就有一位就讀大學的女網友，因為背599元的包包，被國中朋友嘲笑「好俗氣」，而完整細節曝光後，也令不少網友直搖頭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在論壇Dcard上發文提到，「今天跟一個很久不見的國中朋友約出門吃飯，我們是一直都有在聯絡的朋友，因為上大學之後有打工比較忙，沒常常見面，但經常會網路聊天。可能因為大學了，很多人背精品包 ，所以她也開始有存錢買」。

▲上大學後，原PO與國中朋友見面，但卻意外發現雙方的價值觀已有不小差異。（圖／翻攝Dcard）
▲上大學後，原PO與國中朋友見面，但卻意外發現雙方的價值觀已有不小差異。（圖／翻攝Dcard）
沒想到雙方一見面後，朋友就追問原PO的包包是什麼牌子，原PO則淡淡回應「沒有牌子啊，這是599的包包」。不料朋友下一秒就開口嘲諷「蛤？好俗喔，妳怎麼不買有牌子的？我這個包要2萬6，也是存錢買的，上大學像妳背這種，會被笑啦」。最後原PO只好敷衍應付，但也相當疑惑「所以真的很俗嗎？我覺得好看好搭配就好阿」。

完整經過曝光後，也讓不少網友直搖頭回應「朋友價值觀崩壞了，沒有那個收入做這種消費，觀感反而變差」、「包包自己喜歡就好，管太多才會被笑」、「她只是想炫耀她花兩萬多買一個包包吧」、「名牌包好重…到後面都背普通包」、「為了他人的眼光花錢超浪費的，說不定大學畢業後你比她還有錢」、「氣質跟搭配吧！我背一個路邊攤，彩卷行阿姨也認為是BV，生活自己過的爽最重要」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀