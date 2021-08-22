女上大學背599元包遭笑「俗氣」！網全搖頭：價值觀崩壞
對於生活物質的價值觀，每個人都會有著不小差異。就有一位就讀大學的女網友，因為背599元的包包，被國中朋友嘲笑「好俗氣」，而完整細節曝光後，也令不少網友直搖頭。
編輯中心/綜合報導
2021-08-22 23:35:38
原PO在論壇Dcard上發文提到，「今天跟一個很久不見的國中朋友約出門吃飯，我們是一直都有在聯絡的朋友，因為上大學之後有打工比較忙，沒常常見面，但經常會網路聊天。可能因為大學了，很多人背精品包 ，所以她也開始有存錢買」。
沒想到雙方一見面後，朋友就追問原PO的包包是什麼牌子，原PO則淡淡回應「沒有牌子啊，這是599的包包」。不料朋友下一秒就開口嘲諷「蛤？好俗喔，妳怎麼不買有牌子的？我這個包要2萬6，也是存錢買的，上大學像妳背這種，會被笑啦」。最後原PO只好敷衍應付，但也相當疑惑「所以真的很俗嗎？我覺得好看好搭配就好阿」。
完整經過曝光後，也讓不少網友直搖頭回應「朋友價值觀崩壞了，沒有那個收入做這種消費，觀感反而變差」、「包包自己喜歡就好，管太多才會被笑」、「她只是想炫耀她花兩萬多買一個包包吧」、「名牌包好重…到後面都背普通包」、「為了他人的眼光花錢超浪費的，說不定大學畢業後你比她還有錢」、「氣質跟搭配吧！我背一個路邊攤，彩卷行阿姨也認為是BV，生活自己過的爽最重要」。（編輯：潘毅）