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NOW早報／威力彩飆27億！專家曝身分證尾數「4數字」偏財

▲威力彩已連41摃，本期頭獎金額上看27億元，對此，小孟老師分析，身分證尾數有「4數字」大發偏財。（示意圖／NOWnews資料照）
▲威力彩已連41摃，本期頭獎金額上看27億元，對此，小孟老師分析，身分證尾數有「4數字」大發偏財。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-08-23 07:16:02｜2021-08-23 07:19:13

威力彩飆27億！專家分析身分證尾數有「4數字」大發偏財

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威力彩19日晚間開獎，根據派彩結果，頭獎再度摃龜，已經連41摃，台灣彩券表示，本期頭獎累積獎金上看27億元。許多本期鍛羽而歸的彩迷們，已紛紛摩拳擦掌準備繼續努力。對此，「清水孟國際塔羅」小孟老師在臉書分析指出，身分證尾數有數字「0、5、8、9」大發偏財。

今日天氣／各地高溫悶熱　山區午後雷陣雨

今（23）日大多為多雲到晴，午後山區及近山區的平地有局部短暫雷陣雨，南部地區有零星短暫陣雨；溫度方面，各地高溫約32至35度，南投縣、雲林縣及花東縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後較為炎熱。

此外，第12號颱風「奧麥斯」今天凌晨2時中心位置在台北東北方400公里之海面上，向北北東方向遠離台灣，往南韓一帶移動。

一肩扛！154隻走私貓安樂死　陳吉仲：專業評估需這樣做

154隻貓咪走私遭安樂死，引起各界正反討論，農委會主委陳吉仲昨（22）日下午親上火線，率相關單位針對「為防範境外疫病入侵，針對走私沒入動物之處理事宜議題」召開記者會說明。陳吉仲表示，此次走私貓咪來自中國，所有第一線同仁都處在「感性與理性」的拔河中，最後還是依專業判斷將貓咪安樂死，否則若讓狂犬病進入台灣非同小可。

▲農委會主委陳吉仲表示，安樂死貓咪是經專業評估所做的決定，希望所有檢討的聲音勿對第一線同仁產生困擾。（圖／農委會提供）
▲農委會主委陳吉仲表示，安樂死貓咪是經專業評估所做的決定，希望所有檢討的聲音勿對第一線同仁產生困擾。（圖／農委會提供）
EUA未過！聯亞董座批政府標準太片面、盼全面免疫力評估

國產疫苗聯亞生技使用次單位蛋白技術製作新冠肺炎疫苗UB-612，卻沒有通過衛福部食藥署緊急使用授權（EUA）。聯亞生技集團董事長王長怡昨（22）日親上火線召開記者會，除表達遺憾之外，更直指政府僅以單一時間的免疫橋接方法，以AZ疫苗對抗新冠武漢原型株綜合性抗體效價做為唯一的審查標準，這樣的審查標準是片面、局部免疫，無法全面評估疫苗激發出來的所有的免疫機制，尤其T細胞免疫力具有毒殺功效、免疫持久性在國際上越來越重視。她也強調，聯亞「還有最後一哩路」，將與食藥署相關專家溝通，討論「全面免疫力」評估及納入目前流行之Delta等變異株病毒進行中和抗體效力的比較性試驗。

▲聯亞生技開發公司董事長王長怡親自召開記者會。（圖／記者陳明安攝）
▲聯亞生技開發公司董事長王長怡親自召開記者會。（圖／記者陳明安攝）
影／美國撤離行動遇難關　IS恐攻擊喀布爾機場

極端組織塔利班（Taliban）進入阿富汗首都喀布爾，並宣布建立「阿富汗伊斯蘭酋長國」，進而引發恐慌逃難潮，大批阿富汗民眾湧入機場，盼望能夠逃離塔利班的統治，各國紛紛展開撤僑行動。不過撤離行動再度蒙上陰影，美國政府擔心，聚集了大批民眾的機場，會成為了另一激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State/IS）的攻擊目標，美國官員21日呼籲美國公民暫時不要前往機場。

金曲32／最佳新人是實習醫師　一張素顏照洩「神祕正臉」

第32屆金曲獎21日於台北流行音樂中心圓滿落幕，其中最佳新人獎由?te壞特拿下，而時常以帽子、墨鏡亮相的她，神祕作風不禁令外界好奇，其實?te壞特是一名實習醫師，發片期間仍會去醫院上班，所以才如此低調，決定以不露臉的方式出道。事實上，?te壞特2月就曾曝光她的真面目，透過臉書曬出素顏照，模樣十分清秀可愛。

▲?te壞特曬出素顏照。（圖／?te壞特臉書）
▲?te壞特曬出素顏照。（圖／?te壞特臉書）
薔薔日曬寫真「上衣失蹤」手忙不過來　網友大讚美到窒息

藝人薔薔（林嘉凌）以《我愛黑澀會》節目發跡，她不僅擁有豔麗的容貌，前凸後翹的體態，螢光幕前大膽的作風和嗆辣的發言總能吸引觀眾，是各大綜藝、談話節目中的常客。薔薔21日在IG上PO出一系列的戶外日曬寫真，只見僅穿上一條內褲的她，雙手根本忙不過來，畫面極為養眼。（編輯：賴詠璿）

▲▼薔薔上身挑戰全裸。（圖／薔薔IG）
▲薔薔上身挑戰全裸。（圖／薔薔IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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