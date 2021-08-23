威力彩上看27億！專家點名「身上5處」長痘痘有望中大獎

威力彩19日晚間開獎，根據派彩結果，頭獎再度摃龜，已經連41摃，台灣彩券表示，下期頭獎累積獎金上看27億元。許多本期鍛羽而歸的彩迷們，已紛紛摩拳擦掌準備繼續努力。對此，「清水孟國際塔羅」小孟老師分析指出，最近身體「5地方」長痘痘會有偏財運、中大獎。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲威力彩已連槓41期，下期頭獎累積金額上看27億元。（圖／NOWnews資料照）

× ▲威力彩已連槓41期，下期頭獎累積金額上看27億元。（圖／NOWnews資料照）

1.後脖子長出痘痘





後脖子最近長出痘痘的人要恭喜你了，因為後脖子代表靠山，也代表你坐擁金山銀山，顯示你近期將會大發偏財，建議下注威力彩或樂透千萬不要上藥擦拭或者將痘痘擠破，小心把錢弄破。





2.胸部有痘





胸部是靠心臟的地方，心臟為紅色，紅色代表喜氣與吉祥，因此這個部位近期長痘為大吉兆。





3.額頭上長七顆痘





七屬於吉兆代表近期有好事發生，民間常說北斗七星，北斗七星是由七顆明亮的恆星組成的，代表光明與明亮之路，因此額頭長七顆痘為大吉兆，將有財神引路讓你發到爆！





4.眼皮有痘





眼皮代表魅力與光明，眼睛也為我們的靈魂之窗，因此眼皮長痘，代表靈魂元辰最近快要得到明亮，眼皮長痘千萬不要覺得不舒服就亂擠，反而要讓它自然消。





5.頭皮長痘代表發





頭皮有毛髮，髮音類似「發」，因此最近頭皮長痘也代表有機會得到偏財運，若可以在睡前冥想鈔票掉到頭皮再滑落身上，就能被財氣緊緊包圍，讓你發發發。（編輯：許苡晴）





▲星座命理專家小孟老師。（圖／小孟老師授權提供）