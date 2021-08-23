水餃只會水煮沾醬？老饕傳授「超銷魂吃法」：發現新世界

「水餃」是防疫最佳良伴之一，因為食材容易準備，且口味變化多元，許多人都會在家自製，再放入冰箱冷凍保存，有些人也會直接到大賣場、超市購買冷凍水餃來備用。而若是水餃買太多吃膩了該怎辦呢？一名網友就在PTT提問「買太多水餃，餐餐吃水餃可以怎麼變化？」釣出老饕分享「另類銷魂吃法」。

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原PO在

PTT cookclub板

中表示，自己前陣子疫情期間團購了好多水餃，只是真的不小心買太多，家人也已經有點吃膩了，雖然有各種口味可以吃，但有時候本質上吃還是會膩，這時候就會想來一些變化，光是換醬油好像不夠，因此便想跪求新奇吃法，「大家會把水餃拿去當餃子煎還是用來做炸餃子呢? 有更新奇的吃法拜託讓我參考一下，謝謝！」

▲除了水煮，水餃到底還能怎麼料理呢？不少老饕就分享了「另類吃法」。（示意圖／取自Pixabay）

問題一出，立刻掀起討論，許多網友紛紛留言「紅油炒手」、「煎炸煮蒸，從沾醬去變化」、「最簡單就酸辣湯餃、泡麵加水餃、煎餃」、「煮麵加料」、「我放萬用鍋加起司變成很香的煎餃」「氣炸蠻好吃的，表皮脆，多汁」、「冰花煎餃，簡單又好看」、「咖哩湯餃、紅酒燉牛肉湯餃、酸辣湯餃、牛肉湯餃 」、「煎餃，冰花上面可以加起司或蛋，各種湯餃，蒸餃」。

另也引來不少專業吃貨分享私藏煮法，直指「灑起司送去焗烤」、「皮跟餡拆掉做義式千層麵，很多變化」、「蛋煎餃，放大阪燒醬、柴魚、美乃滋」、「麵疙瘩、獅子頭」、「煎餃要起鍋前打蛋加進去，然後配黃金泡菜解膩」、「灑乳酪絲拿去用焗烤，根本發現新世界！」「陽春麵+水餃（仿餛飩麵）」。（編輯：許苡晴）