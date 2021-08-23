同事吃燒餅必夾「1食物」！他：好奇怪　網加碼另類早餐

早餐是每天的第一餐，提供一整天的活力來源，正所謂一日之計在於晨，早餐的重要性不可言喻。而台灣早餐選擇豐富多元，有人喜歡西式，也有人偏愛中式，就有一名網友在PTT透露，她同事偏愛燒餅夾「這食物」，但他認為很奇怪，對此，不少老饕也紛紛曝光自己見過的「另類早餐」。

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原PO在PTT女孩板以「

遇過最奇怪的早餐？

」為題發文，他好奇「各位有沒有特別偏好特殊的早餐？」並透露自己就遇過同事喜歡「燒餅夾蛋餅」，而他則偏愛「巧克力土司夾蛋」，每次吃都被投以「矮額～的眼神」，讓他不禁直呼「明明就很好吃啊！」他更提到，自己還聽過有人喜歡「巧克力土司夾肉鬆」，因此，他便好奇想聽聽大家有沒有口袋特殊早餐？

▲有網友表示，自己喜歡「花生厚片加半熟蛋」，超銷魂。（示意圖／取自pixabay）

問題一出，立刻掀起熱論，大家紛紛留言「朋友早餐吃波卡...」「巧克力吐司夾蛋好吃+1，還可以加片起司喔！」「吃過冰當早餐」、「朋友早餐吃肉羹麵」、「我小學時期早餐被我媽餵過鍋燒意麵...」「朋友早餐吃肉羹麵」、「我同事吃三碗豆花當早餐」、「早餐吃牛肉麵被同學圍觀...」「竹筍飯或泡菜配味增湯配白飯」。

此外，還有不少老饕分享另類早餐，直指「肉粽蛋餅，奇怪的好吃！」「花生厚片加半熟蛋！銷魂」、「巧克力土司夾漢堡肉」、「巧克力吐司夾薯餅」、「法國土司加醬油膏」、「巧克力起司饅頭，外表怪可是妹妹說好吃哈哈」、「吐司夾蛋餅，覺得意外的好吃耶！」「韭菜盒子淋美乃滋和醬油」、「吐司夾小王子麵」、「起司配果醬，我一開始聽到覺得超噁心，結果吃下去我就覺得它好好吃」。（編輯：許苡晴）