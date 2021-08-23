逛街買衣送男友！他「ㄧ句話」神回 女秒愣：是誰的問題
情侶交往過程中，總是會有一些不可觸碰的地雷點，例如不喜歡另一半再提「前任」，因這表示可能心中還有前任的影子，讓人沒有安全感。近日，就有網友分享自己送禮給男友後，男友無心的「一句話」讓她十分吃醋，不曉得到底是誰的問題，完整遭遇曝光後，引發不少網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-23 11:02:37
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO一篇「男友無意間的一句話」的貼文「今天想說平常不會穿搭也不捨得買衣服的男友，為了讓男友看起來更潮，就帶他去買衣服，然後試穿後適合的就直接買來送給他，當作上週情人節補送的小禮物。結果他收到後，很開心之外，補了一句『只有我送過前女友（已經分手）衣服、項鍊，沒收到過女朋友送的』，但男友從來沒送過我禮物，我也沒有要男友回送禮物的意思，只是對於聽到『男友送前女友我沒有的東西』，感到吃醋」。
貼文一出，網友留言表示，「很正常」、「雖然真的會內心難過一下，但也要稍微體諒一下男友可能是被前女友傷害過來的」、「說老實的，覺得就是沒有那麼愛而已，自己也曾經歷過類似的事」、「我覺得講到前女友就很不好了，何況是還對前女友比較好，這樣超不行的」。
不過有網友勸原PO與男友溝通這件事，「沒比較沒傷害，何況你心裡是會期待的，可以好好溝通看看」、「跟他說溝通還有有點開玩笑小情緒的說你都沒送我」、「就好好溝通想法吧，男女的思維模式真的有差」、「我覺得如果溝通後，他仍不願意對你好，也不願意想辦法改善（比如自己消除陰影），那你還是不要跟他在一起比較好」。（實習編輯：歐雅如）