COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

逛街買衣送男友！他「ㄧ句話」神回　女秒愣：是誰的問題

▲男女在交往的時候，總是會有一些忌諱的事情，例如「不得提起前任」等等。（情侶示意圖／翻攝自pixabay）
▲男女在交往的時候，總是會有一些忌諱的事情，例如「不得提起前任」等等。（情侶示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-23 11:02:37

情侶交往過程中，總是會有一些不可觸碰的地雷點，例如不喜歡另一半再提「前任」，因這表示可能心中還有前任的影子，讓人沒有安全感。近日，就有網友分享自己送禮給男友後，男友無心的「一句話」讓她十分吃醋，不曉得到底是誰的問題，完整遭遇曝光後，引發不少網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO一篇「男友無意間的一句話」的貼文「今天想說平常不會穿搭也不捨得買衣服的男友，為了讓男友看起來更潮，就帶他去買衣服，然後試穿後適合的就直接買來送給他，當作上週情人節補送的小禮物。結果他收到後，很開心之外，補了一句『只有我送過前女友（已經分手）衣服、項鍊，沒收到過女朋友送的』，男友從來沒送過我禮物，我也沒有要男友回送禮物的意思，只是對於聽到『男友送前女友我沒有的東西』，感到吃醋」。

▲原PO在網路論壇《Dcard》上討論，因為她送男友禮物，沒想到男友卻提到前女友。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲女網友送男友禮物後，男友卻喊「我都沒收過女友送的，以前只有送過前女友禮物」。（示意圖／翻攝自pixabay）
貼文一出，網友留言表示，「很正常」、「雖然真的會內心難過一下，但也要稍微體諒一下男友可能是被前女友傷害過來的」、「說老實的，覺得就是沒有那麼愛而已，自己也曾經歷過類似的事」、「我覺得講到前女友就很不好了，何況是還對前女友比較好，這樣超不行的」。

不過有網友勸原PO與男友溝通這件事，「沒比較沒傷害，何況你心裡是會期待的，可以好好溝通看看」、「跟他說溝通還有有點開玩笑小情緒的說你都沒送我」、「就好好溝通想法吧，男女的思維模式真的有差」、「我覺得如果溝通後，他仍不願意對你好，也不願意想辦法改善（比如自己消除陰影），那你還是不要跟他在一起比較好」。（實習編輯：歐雅如）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀