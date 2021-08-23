洗衣丟「2寶特瓶」進洗衣機！他揭真實理由：一試就愛上
洗衣機對現代人來說非常方便，只要將衣物及清潔用品丟進去，按下按鈕就能洗完衣服，省時又省力；不過，你是否也曾遇過，洗完衣物通通纏繞在一起的窘境？時常分享生活小常識的搜狐號《方圓球技》表示，洗衣服時往洗衣機裡扔「2個寶特瓶」，立刻可以解決大家都困擾的難題。
編輯中心/綜合報導
2021-08-23 12:02:29
《方圓球技》提到，現在家家戶戶一般常用的洗衣機，大多分為滾筒式和直立式，兩種洗衣機的原理都差不多，透過高速運轉，反覆攪動衣物，達到去除汙漬、洗淨衣物的效果。而不論是哪種洗衣機，都可能對衣物造成損傷，且洗衣機洗完後的衣服常常打結、纏繞在一起。
這時，我們可以準備兩個乾淨的空寶特瓶，並丟入洗衣機，切記洗淨後一定要將寶特瓶的瓶蓋拴緊，這一步非常重要，若沒有拴緊就丟進洗衣機，可能造成衣物和洗衣機的損傷。
接著把準備好的兩個寶特瓶扔進洗衣機內就可以了，再依序放入要清洗的衣物。這個原理是，在洗衣機裡面放兩個寶特瓶可以增加摩擦力，產生防止衣物打結、纏繞的作用，而且這樣清洗過的衣服更加乾淨，簡單一個小妙招，讓衣服洗得乾淨且不打結，試過一次就愛上這樣的方法。（編輯：賴詠璿）