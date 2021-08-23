挺國產、挺總統　新北議員張志豪率團隊接種高端疫苗

國產高端疫苗開放施打的首日，總統蔡英文今（23）日早上7點30分前往台大醫學院體育館完成疫苗的接種，以實際的行動支持國產疫苗；新北市議員張志豪今日也率領著助理團隊施打高端疫苗，用行動力挺國產、挺總統。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-23 10:33:00
張志豪今日連同3位助理齊赴慈濟雙和靜思堂的接種站施打國產疫苗，一來是要力挺政府國產疫苗政策，二來也是要用行動支持總統，與總統站在一起；張志豪呼籲市民朋友們，加速施打疫苗才能保護自己、保護家人，國產疫苗不但有科學認證，更是能最快完成完整保護力效果的疫苗，請大家放心接種高端疫苗，讓我們一起遠離病毒威脅！
張志豪強調，國產高端疫苗是台美科學家的心血結晶，也是台灣之光，更是台灣面對COVID-19防疫的重大里程碑；因此，在開放能登記國產疫苗時，他隨即更改選項，唯一支持國產疫苗，而上週指揮中心加開20歲至35歲的民眾可預約國產疫苗，服務處20歲出頭的助理們馬上搶登記，一同支持國產疫苗，希望加速疫苗的覆蓋率，遠離病毒的威脅。
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