雨天停車少「一動作」就離開！路人神救援 眾跪：太偉大
夏天最典型的氣候就是會下起午後雷陣雨，雖然午後雷陣雨來得快去得也快，但瞬間降下的傾盆大雨，雨量也是非常驚人，一不小心就有可能致災。日前有一位民眾就在下著滂沱大雨時，見到停車場一輛車的窗戶沒關，車內的設備險些被雨淋濕，他也上前去關心並救援，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-23 11:08:33
這位民眾在臉書社團《爆廢公社公開版》發了一篇文章寫道，「老大！你的愛車窗戶沒關呀！車上也完全找不到可以聯繫你的電話！我只好犧牲自己的唯一一支雨傘，幫你擋雨了！搞得自己全身濕呀！我盡力了……」，原PO也附上了一張照片，只見副駕駛座的車窗上插了一把雨傘，他也希望透過這篇文儘速找到車主，可以趕緊去救車。
貼文一出，網友也紛紛狂讚原PO，「你好有愛心」、「真的好善良啊」、「好心會有好報」、「我也曾經忘記關車窗下了一個晚上的雨……你是個好人」、「很難得可以碰到像你這樣的好人」、「這比扶老婆婆過馬路還感人」、「你雨傘的價值，遠遠的超越那部車！」。
也有網友表示，「現在的『人』很奇怪，要車主放個電話超困難，我再次再次呼籲車主請留電話！我經常看到各大停車場的不是沒關大燈就是車窗沒關，經常好心想上前去撥個電話告知一下……卻都無法」、「我也因為這樣，犧牲過一件雨衣的上衣」、「太偉大了啦，自己淋雨也要救，這個要是沒遮後果不堪設想」。（實習編輯：王麗雯）